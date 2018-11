Wieder nur schwaches Auswärtsgesicht von den flippo Baskets

Herne. Auswärts ist mit den flippo Baskets BG 74 Göttingen einfach kein Staat zu machen.

Einmal mehr lieferten die Veilchen Ladies eine traurige Vorstellung in fremder Halle ab und verloren in der Basketball-Bundesliga sang- und klanglos mit 46:74 (18:45) beim Tabellenzweiten Herner TC. Zuhause und auswärts – das sind beim Team von Trainer Giannis Koukos zwei verschiedene Gesichter.

Es waren die beiden ersten Viertel, mit denen einmal mehr die Göttingerinnen ihre Auswärtsschwäche unter Beweis stellten. Herne ging schnell mit 7:0 in Führung. Erst in der dritten Minute die beiden ersten Punkte per Freiwürfe von Klaudia Grudzien zum 2:7. Über mehr als acht Punkte kamen die Gäste in den ersten Zehn Minuten nicht hinaus, verloren dieses erste Viertel mit 8:20 – bereits eine Vorentscheidung. Denn auch im zweiten Viertel lief es nicht besser für die Baskets, die dieses ebenfalls klar mit 10:25 kampflos abgaben. Pech kam dann auch noch hinzu, als sich BG 74-Centerin Verdine Warner in diesem Viertel an der Schulter verletzte, so auch nur auf 7:21 Minuten Spielzeit kam.

Erfreulich die zweite Halbzeit

Erfreulich dann allerdings die zweite Halbzeit aus sicht der BG 74. Das dritte Viertel konnte Göttingen völlig ausgeglichen gestalten, weil nun jedoch auch Hernes Trainer Marek Piotrowski aufgrund der hohen Führung der ersten Halbzeit seine Nachwuchsspielerinnen verstärkt einsetzte. So endete das dritte Viertel 13:13. Und auch in den letzten zehn Minuten konnten die Gäste durchaus gefallen, verloren diese mit nur 15:16. „Wir sind für unsere gute Defense in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr belohnt worden. Aber das Team hat nach dem hohen Rückstand Moral bewiesen“, war Co-Trainer Matthias Haller zumindest mit der zweiten Spielhälfte zufrieden.

Unterdessen ist Göttingens Neuzugang Theresa Simon ins deutsche Nationalteam berufen worden.

BG 74: Pierce 5/davon 1 Dreier, Coleman 13/1, Crowder, Dobroniak, Grudzien 10, Karambatsa 8, Keune, Lücken, Nguyen 2, Simon 6, Warner 2.

Hernes erfolgreichste Werferinnen: Bettonvil 14, Attura 13, Frericks 11. (wg/gsd)