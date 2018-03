BG will den Schwung vom Tübingen-Sieg gegen Frankfurt nutzen

+ Schauen Sie sich dieses verbissene Gesicht an! Göttingens Michael Stockton (Mitte) schwört seine Teamgefährten beim Sieg gegen Tübingen eindringlich und mit aller Intensität ein, nicht nachzulassen und bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Foto: zje/gsd

Göttingen. Viel Lob gab es für die BG-Männer nach dem 95:75 gegen Tübingen am vergangenen Samstag. Nach zuvor elf Niederlagen hellte sich die Stimmungslage bei den Veilchen wieder etwas auf. Können sie den Schwung von der Partie gegen die Schwaben nun auch mit hinüber nehmen in das zweite aufeinander folgende Heimspiel am Samstag (18 Uhr) in der S-Arena gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt?