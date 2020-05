Williams und Kok: Die neue Holland-Power bei den Veilchen

So sieht es aus, das neue niederländische Trio bei der BG Göttingen. Trainer Johan Roijakkers begrüßte am Donnerstag nun auch Jito Kok (26) im Trainingszentrum der Veilchen.

Der 2,06-Meter-Hüne soll Dylan Osetkowski beim Bundesliga-Turnier in München auf der Center-Position der Veilchen ersetzen. Und Rückkehrer Leon Williams, der bereits am Dienstag in Göttingen eintraf, ist, nachdem Top-Pointguard Kyan Anderson abgesagt hat, der zweite Mann auf der Spielmacher-Position neben Bennet Hundt. haz/gsd-nh Foto: HUBERT JELINEK/GSD