World Cup: BGerin Theresa Simon auf Rang vier

Göttingen. Theresa Simon, Neuzugang beim Basketball-Bundesligisten flippo Baskets BG 74 Göttingen, kam vom 3 x 3 World Cup der U 23 aus China, bei dem mit je drei Spielerinnen auf nur einen Korb gespielt wird, mit einem grandiosen Erfolg mit der deutschen U 23-Nationalmannschaft zurück.

Unter den 20 teilnehmenden Nationen belegten die Deutschen, die lediglich auf Rang 16 gesetzt waren, einen fast schon sensationell anmutenden vierten Platz. Sieger wurde die russische Mannschaft vor Japan.

Zum Auftakt gewannen die Deutschen mit 12:9 gegen Rumänien. Für die erste Überraschung sorgte das Team von Trainer Christian Steinwerth mit einem 11:8-Sieg gegen das an Nummer eins gesetzte Team des Gastgebers China. Trotz der anschließenden 13:15-Niederlage gegen Uganda hatten die Deutschen nach einem weiteren Sieg mit 14:11 gegen Ungarn als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht.

Im Skills-Kontest Silber

Das Spiel im Halbfinale gegen Argentinien wurde erst per Buzzerbeater mit 13:12 entschieden. Das Halbfinale war damit erreicht, in dem dann aber eine weitere Sensation dieses Spiels, das ab 2020 in Tokio erstmals olympisch wird, ausblieb. Denn gegen Turniersieger Russland gab es eine 10:16-Niederlage. Im Spiel um Platz drei traf Deutschland auf die an Nummer zwei gesetzte Ukraine und verlor mit 14:18. Dennoch ist der vierte Platz ein Riesenerfolg für diese deutsche Nationalmannschaft.

Einen besonderen Erfolg feierte die erst 20-jährige Simon im Skills-Contest, in dem die Ballhandling-, Pass- und Schießfähigkeit getestet wird. In diesem Wettbewerb stand die Ex-Wolfenbüttelerin im Finale gegen eine Niederländerin, der sie unterlag, dennoch mit der Silbermedaille hochzufrieden sein konnte. (wg/gsd)