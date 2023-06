Ausverkauf bei der BG Göttingen geht weiter: Bess nach Würzburg

Teilen

Von der Leine an den Main: Javon Bess wechselt von der BG Göttingen zu den Baskets Würzburg. © Hubert Jelinek/gsd

Bei Basketball-Bundesligist BG Göttingen setzt sich jetzt der große Ausverkauf fort.

Göttingen – Nach Till Pape verlässt mit Javon Bess (27) der zweite Spieler die Veilchen und schließt sich den Baskets Würzburg an. Die Mainfranken dürften dem bisherigen BGer ein besseres Gehalt geboten haben, obwohl sie meist so tun, als hätten sie kein Geld. Bess hat in Würzburg bis 2025 unterschrieben.

In Göttingen kam Bess in insgesamt 35 Einsätzen (Hauptrunde und Play-offs) auf einen Schnitt von 9,3 Punkten und 3,5 Rebounds. „Unserer Meinung nach war er in dieser Saison einer der besten Verteidiger der BBL. Er kann jeden Gegenspieler von der Eins bis zur Vier verteidigen und wird bei uns vor allem auf den beiden Flügelpositionen spielen“, sagte Kresimir Loncar, Manager Sport in Würzburg. Zuvor hatte der Klub Maximilian Ugrai aus Heidelberg zurückgeholt.

Aufgrund der begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten dürften sich auch Mark Smith, Harald Frey, Geno Crandall und Rayshaun Hammonds von der BG verabschieden – nur Romantiker werden bei ihnen auf eine weitere Saison bei der BG gerechnet haben. Bei Instagram gibt es entsprechende Kommentare: „Jedes Jahr das Gleiche, man muss in Göttingen wieder ein komplett neues Team zusammenwürfeln“, schreibt zum Beispiel User „tim_miri_lux“. (haz/gsd)