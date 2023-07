Zugic der siebte Neue: BG Göttingen holt deutschen Meister aus Ulm

Deutscher Meister mit ratiopharm Ulm: Der Neu-Göttinger Fedor Zugic (2. von rechts) lässt seiner Freude über den Titel freien Lauf. © Imago/Heinrich langer

Bei der BG Göttingen geht’s derzeit zügig zu: Am Donnerstag gab der Basketball-Bundesligist die Verpflichtung von Fedor Zugic bekannt.

Göttingen – Der junge Montenegriner (19) kommt von Überraschungs-Meister Ulm. Erst einen Tag zuvor meldete die BG den Zugang von Deondre Burns. Zugic ist der siebte Neue im Team von Trainer Olivier Foucart und insgesamt der zehnte Spieler für die kommende Saison.

„Fedor ist ein talentierter Guard, der auf den Positionen zwei und drei spielen kann. Obwohl er noch sehr jung ist, hat er in den vergangenen Spielzeiten in Ulm und mit der Nationalmannschaft gezeigt, welche Fähigkeiten er hat“, sagt Foucart. „Er ist in verschiedenen Situationen ein sehr guter Werfer, ein Ballhandler und kann athletische Spielzüge auf Ringniveau abschließen.“

Zugic gilt als eines der größten europäischen Basketball-Talente und hat trotz seines jungen Alters schon mehrjährige Erstliga- und Europa-Erfahrung. In der vergangenen Spielzeit warfen den Montenegriner nach Angaben der Ulmer immer wieder Verletzungen und Krankheiten zurück. Dennoch absolvierte der Neu-Göttinger in der Saison 2022/23 wettbewerbsübergreifend 53 Partien für die tief besetzten Süddeutschen. Im Schnitt stand Zugic in der BBL rund zwölf Minuten pro Spiel auf dem Parkett, in denen er 4,4 Punkte erzielte, 1,3 Rebounds holte und 0,7 Assists gab. 25 Punkte gegen die Veolia Towers Hamburg im April waren seine Karriere-Bestleistung. Im EuroCup kam er im Schnitt auf 16 Minuten Einsatzzeit pro Spiel (6,0 Punkte/1,5 Rebounds/0,5 Assists).

Bereits als 14-Jähriger kam der BG-Neuzugang im U 18-Team des montenegrinischen Hauptstadtklubs KK Buducnost zum Einsatz. In der Saison 2018/19 gehörte der damals 15-Jährige dann bereits zur Erstliga-Mannschaft von Podgorica und schrieb mit seinem Einsatz im EuroLeague-Spiel am 22. Februar 2019 gegen Zalgiris Kaunas Geschichte: Zugic war damals der jüngste Spieler, der jemals in der EuroLeague eingesetzt wurde, und ist es bis heute immer noch. Bis zum Sommer 2021 blieb das Talent Buducnost treu. In der Saison 2020/21 erhielt der damals 17-Jährige bereits signifikante Spielzeit in der europäischen ABA League (rund elf Minuten pro Partie) sowie im EuroCup (rund 14 Minuten).

Zur Saison 2021/22 wechselte Zugic nach Ulm. In seiner ersten Spielzeit im Ausland stand der Montenegriner 54-mal für die Ulmer auf dem Parkett. In der BBL kam der Guard durchschnittlich auf rund 15 Minuten Einsatzzeit (5,1 Punkte/1,4 Rebounds/0,5 Assists); im EuroCup waren es sogar rund 19 Minuten (7,7 Punkte/1,4 Rebounds/0,9 Assists). (gsd)