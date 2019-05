Zum Saison-Abschluss: Erster Sieg für die BG Göttingen in Jena

Jena – Was für ein spannendes Saison-Ende in der Basketball-Bundesliga! Einer Schiedsrichter-Entscheidung verdankt die BG Göttingen den letzten und damit elften Saisonsieg beim 93:92 (51:42) bei Science City Jena.

Jenas Reggie Williams hatte mit Schluss abgezogen und den letzten Dreier getroffen, doch Hauptschiedsrichter Toni Rodriguez-Soriano entschied: Die Schlusssirene war ertönt, bevor der Ball die Hand des US-Boys verlassen hatte. Somit zählte der Dreier nicht – Sieg für die BG!

Die Veilchen mussten auf Dominic Lockhart verzichten, der sich am vergangenen Freitag beim 86:80 gegen Ludwigsburg eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Bei den Thüringern fehlten mit Ronald Roberts, Julius Jenkins, Sid-Marlon Theis und Oliver Mackeldanz gleich vier Spieler.

Gegen die dezimierten Jenaer erwischten die BGer einen guten Start und gingen durch Darius Carters ersten von drei Dunks in der ersten Halbzeit in Front. Derek Willis und Michael Stockton ließen zwei Dreier folgen. Erst nach zweieinhalb Minuten erzielte der Absteiger durch Dru Joyce die ersten Punkte. Doch die Göttinger blieben am Drücker und führten nach fünf Minuten mit 13:7. Vor allem Carter hatte immer wieder gute Aktionen – zum Schluss der Saison zeigte er nach einigen weniger überzeugenden Partien, zu was er fähig ist. Nach den ersten zehn Minuten lagen die Südniedersachsen mit 29:19 vorn.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts markierte Carter die ersten Punkte für die Gäste. Wenig später brachte Coach Johan Roijakkers Nachwuchsmann Lenny Larysz, was belegte, dass die Göttinger das Match nicht so bestritten, wie es gewesen wäre, wenn sie die Punkte noch dringend nötig gehabt hätten – was Laryszs Einsatz nicht schmälerte.

Die Veilchen blieben weiter in Spiellaune und Carter konnte nicht nur punkten, sondern blockte zweimal auch Jenas Derrick Allen. Zwei tolle Aktionen! Danach legte er gleich den nächsten Dunk nach, Carter (noch Vertrag für nächste Saison) sprühte geradezu nochmal vor Engagement. Nachdem Dennis Kramer und Mihajlo Andric noch zwei Dreier getroffen hatten, führten die BGer zur Halbzeit mit 51:42.

Nach dem Wechsel wurde die muntere und sorglose Partie zum Dreier-Festival: Sieben Stück fielen auf beiden Seiten in Folge. Penny Williams, Andric, Mathis Mönninghoff und Stephan Haukohl trafen dabei für die BG, die bis dahin 50 Prozent vorm Perimeter traf. Nach 30 Minuten lagen die Gäste mit 78:63 in Führung.

Im letzten Viertel gab die BG die Partie aber noch aus der Hand. Jena kam auf und übernahm das Kommando dank Reggie Williams, der drei Dreier versenkte. Jena agierte nun mit einer Zonenverteidigung, was den Veilchen nicht behagte. So schmolz der Vorsprung immer mehr zusammen, die Thüringer kamen bis auf einen Zähler heran (90:91). Carter traf zum 93:90, Mazeikas konnte nur noch verkürzen zum 92:93. Mathis Mönninghoff bei Magenta-Sport: „Wir haben im letzten Viertel zu statisch gespielt. Drei Viertel waren wir sehr gut.“ haz/gsd