Zur Champions League: BG Göttingen mit bisher sieben Fans nach Belek

Guten Hunger! Fanklub-Chef Matthias Klar (links vorn) begrüßte das BG-Team und Trainer am Grill mit malerischer Kulisse im Hintergrund am Kiessee. Mathis Mönninghoff (2.v.l.) hat schon mal die Grillzange in der Hand. © Hubert Jelinek/gsd

Es ist mittlerweile schon zu einer schönen Tradition geworden: Bereits mehr als ein Dutzend Mal hat der BG-Fanklub „Veilchen-Power“ die (neue) Mannschaft des Göttinger Basketball-Erstligisten zu einem netten Abend ins TWG-Haus am Kiessee zu Steaks, Würstchen, Salaten und Getränken eingeladen, verbunden mit netten Gesprächen zum Kennenlernen.

Göttingen – Zweieinhalb Stunden kamen Fans und Team samt Chefcoach Olivier Foucart (mit Familie) mit Co-Trainer Kenneth Desloovere in Kontakt.

Jeder Spieler stellte sich kurz vor, wobei der neue Center Karlis Silins mit die meisten Komplimente fischte: „Ich liebe Göttingen“, meinte der neue Lette auf Deutsch zu den rund Anwesenden. Der Beifall war dem 2,11m-Hünen, dessen Freundin Paula bei den Bundesliga-Frauen der BG 74 Göttingen spielt, gewiss.

Mit einem Cut und Pflaster am rechten Auge kam Neuzugang Bodie Hume zum kleinen Fest. „Er hat mich erwischt“, deutete der Amerikaner auf den Trainingsunfall mit Silins. Etwas blöd, denn am Donnerstagnachmittag lief das interne Foto-Shooting für die eigene und die BBL-Verwendung ab. Übrigens nicht der einzige Foto- bzw. Medien-Termin: Am kommenden Dienstag sind die drei BG-Spieler Mathis Mönninghoff, Osaro Jürgen Rich und Harper Kamp in Köln beim neuen Basketball-übertragenden Sender DYN zu Gast, wo die Spots für die gesamte kommende Spielzeit aufgenommen werden.

Türkei-Tour

Unterdessen hat „Veilchen-Power-Reiseleiter“ Christian Zigenhorn Daten zur ersten Auswärtsreise nach Belek in die Türkei bekannt gegeben. Dort spielt die BG am 27. September in der Gloria Sports Arena die Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League gegen die Heroes Den Bosch (Holland). Siegt die BG, folgt das Halbfinale am 29. September (17.30 Uhr) und bei einem weiteren Erfolg das Finale am 1. Oktober (15 Uhr). „Bis jetzt haben sich sieben Fans angemeldet“, berichtete Zigenhorn. Billig ist die Türkei-Tour nicht. Zug-Ticket nach Frankfurt, Flug nach Antalya (Preis noch offen), Hotel Limak Arcadia (knapp 1000 Euro im Doppelzimmer, über 1300 Euro Einzel). Günstiger wird’s in einem anderen Hotel. Dazu kommt die Eintrittskarte. Die Reise (26. September bis 2. Oktober) muss jeder selbst buchen, über den Fanklub geht es nicht. Macht unterm Strich bis zu 2000 Euro.

Weitere Infos unter fahrten@veilchen-power.de

Erster Test beim MBC

Den ersten Test bestreitet die BG am Samstag (17 Uhr) beim Syntainics MBC – allerdings nicht in Weißenfels, sondern in der SWH-Arena in Halle/Saale (Nietlebener Straße).

Deondre Burns wird Trainer Foucart dabei noch fehlen, der amerikanische Neuzugang laboriert an der am ersten Trainingstag erlittenen Verletzung am linken Sprunggelenk. (haz/gsd-nh)