Zwangspause für die BG Göttingen in der BBL

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Am Samstag kein Thema: Göttingens Kyan Anderson (Mitte), Dennis Kramer und Terry Allen (ganz links) bei einem der letzten Siege beim Abklatschen mit den Göttinger Fans. © HUBERT JELINEK/GSD

Das war abzusehen! Nicht unerwartet übermittelte Frank Meinertshagen am Donnerstag um 16.03 Uhr per What‘s app die Mitteilung, dass der Spielbetrieb in der Basketball-Bundesliga vorerst „ausgesetzt“ wird. Diese Entscheidung traf der Geschäftsführer der BG Göttingen zusammen mit seinen 16 Kollegen von den weiteren Erstligisten bei einer BBL-Sitzung in Stuttgart. Das Coronavirus und die darauf folgenden Schutzmaßnahmen wirbeln auch die BBL durcheinander.