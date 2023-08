Zwei Aufstiegsheldinnen verlängern Verträge bei der BG 74

Korb im Blick: Göttingens Viki Karambatsa (li.), der ein Double-Double gelang, gegen Homburgs Emma Rhein. © Hubert Jelinek/gsd

Die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen freuen sich über zwei weitere Vertragsverlängerungen für die kommende Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL).

Göttingen – Sowohl Viki Karambatsa als auch Annika Oevermann haben Verträge für die kommende Saison unterschrieben.

Nach wie vor soll die Entwicklung der eigenen Spielerinnen im Vordergrund stehen, auch wenn es durch den Aufstieg etwas schwieriger wird. In der vergangenen Saison war Annika Oevermann ein wichtiger Bestandteil des in den Playoffs so erfolgreichen Teams.

„Annika ist mit ihrer Athletik und Schnelligkeit eine wichtige Spielerin. In der vergangenen Saison hat sie ihr Potenzial gezeigt und hat sich auch als Persönlichkeit auf dem Spielfeld entwickelt“, freut sich Headcoach Ruzica Dzankic. „Sie hat das Potenzial, in der ersten Liga eine tragende Rolle zu spielen. Wir freuen uns sehr, dass sie Teil unseres Teams bleibt“.

Die 20-Jährige spielt seit Kindesbeinen an für BG 74. Nach dem Abitur und einem FSJ im vergangenen Jahr wird sie nun mit einem Studium beginnen. Am vergangenen Wochenende hat sie mit ihrem Team die Bronzemedaille bei der ING Champions Trophy im 3x3 in Frankfurt (gemeinsam mit Thalia Kretschmar, Meike Oevermann und Lena Wenke) gewonnen. In den vergangenen Wochen war sie mit dem vorläufigen Kader der U 20-Nationalmannschaft unterwegs in Vorbereitung auf die kommende Europameisterschaft in der Gruppe B. Bei der großen Konkurrenz hat es am Ende leider nicht zu einem Kaderplatz gereicht.

Viki Karambatsa geht nun in ihre siebte Saison mit den Veilchen Ladies und ist aus dem Team nicht wegzudenken. „In den Playoffs haben alle sehen können, zu welchen Leistungen Viki fähig ist“, freut sich Ruzica Dzankic. „Sie wird auch in der ersten Liga eine Leistungsträgerin sein.“

Die letztjährige Kapitänin besticht durch eine große Athletik und Beweglichkeit für eine Spielerin ihrer Größe. Zudem verfügt sie über einen sicheren Wurf aus der Mitteldistanz.

Nebenbei treibt sie ihr Studium voran und wird auch weiterhin in der Weinwelt aktiv sein. „Viki ist vollständig integriert und dürfte auch langsam als deutsche Spielerin zählen“, äußert sich Ladies-Geschäftsführer Crow-der. „Wir freuen uns, dass sie sich hier wohlfühlt und können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, ohne sie zu spielen.“ (gsd)