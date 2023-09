Zwei hohe Pleiten für BG Göttingen: Derbe Defizite in der Defensive

Teilen

Viel Einsatzzeit auf der Spielmacher-Position: Zach Ensminger (rechts) hier am Ball im Test beim MBC gegen Johnathan Stove. © Hubert Jelinek/gsd

Bei der „9. LuxTrophy“ im ostfranzösischen Luxeuil-les-Bains belegte Basketball-Bundesligist BG Göttingen nur den vierten und letzten Platz.

Luxeuil-les-Bains/Göttingen – Im Spiel um Platz drei verloren die Veilchen mit 70:110 (31:58) gegen den französischen Erstligisten JDA Dijon. Cie BG zeigte dabei zwei schwache Abwehrleistungen.

Pleite am Sonntag

Wie schon am Samstag gegen Heidelberg offenbarte das Team von Trainer Olivier Foucart große Schwächen in der Verteidigung und viel zu viele Ballverluste. Nach dem 21:30 nach dem ersten Viertel kassierte die BG im zweiten einen 2:18-Lauf (von 25:37 auf 27:55). Beim 31:58-Pausenstand war sie schon aussichtslos hinten.

Im dritten Viertel wuchs der Rückstand beim 40:70 auf 30 Punkte an. Viele erfolglose und ungenaue Würfe kennzeichneten das Spiel der Veilchen, die nach 30 Minuten 43:83 zurücklagen. Wie in den vorherigen Tests wusste nicht der neue lettische Center Karlis Silins nicht nur wegen seiner Punkte halbwegs zu überzeugen. Am Ende wurde es beim 70:110 eine noch herbere Klatsche als am Samstag. Trainer Foucart: „Im Großen und Ganzen sieht man deutlich, dass unsere Rotation momentan zu kurz ist. Unser Problem ist, dass wir zu soft sind und mit zu wenig Intensität spielen.

BG gegen Dijon: Burns (n.e.), Hemschemeier 8/2 Dreier, Anticevich 3/1, Gibson 18/4, Rich 5/1, Mönninghoff 4 (5 Rebounds), Hume 11/1 (5 Rebounds), Boakye, Silins 14, Wüllner, Hartwich 2, Ensminger 5/1.

Pleite am Samstag

Im ersten Spiel am Samstag kassierten die Veilchen eine deutliche Pleite gegen Liga-Konkurrent MLP Academics Heidelberg. Bei der 68:100 (42:51)-Niederlage offenbarten die Göttinger vor allem in der Defensive derbe Defizite. Die Kurpfälzer konnten immer wieder fast unbedrängt in die Zone ziehen und punkten, ohne hart von der BG gestört zu werden.

Das erste Viertel entschied Heidelberg klar mit 37: 21 für sich, weil auch deren Dreier nicht vom Foucart-Team verteidigt werden konnten. Im zweiten Durchgang kam die BG (neben Kamp und Burns auch ohne Fedor Zugic/im Training umgeknickt) dann besser zurecht, streute selbst Dreier ein, obwohl es in der eigenen Offensive noch viel zu viele Ballverluste gab. Auf der anderen Seite gestatteten die Veilchen den Heidelbergern auch noch zu viele Offensiv-Rebounds.

Das 42:51 zur Pause sah schon wieder etwas freundlicher aus, doch nach dem Wechsel konnte die BG dem Kontrahenten erneut kaum Paroli bieten, sodass das Iisalo-Team nach 30 Minuten 78:56 (drittes Viertel 27:14) führte – und bei der BG schied auch noch „Mo“ Gibson (Knie) aus, während Center Philipp Hartwig erstmals spielte und punktete. Auch das letzte Viertel ging mit 12:22 verloren, was zu dem 68:100-Endergebnis führte.

Foucart: „Wir sind wieder von Beginn an physisch dominiert worden - mit Ausnahme des zweiten Viertels. Wenn du im ersten Viertel schon 37 Punkte zulässt, wird es schwer, das zu ändern. Heidelberg hat viel mehr Rebounds geholt als wir, viel mehr Würfe genommen und viel mehr Punkte in der Zone erzielt. Das hat nichts mit Talent zu tun, sondern mit der Mentalität.

Luxeuil statt Porto

Die Turnier-Teilnahme in Frankreich kam ungewöhnlich zustande. Der BG-Flug zum Turnier in Porto (Portugal) platzte wegen einer Bombendrohung am Kölner Flughafen. Umbuchungen klappten nicht. Zur gleichen Zeit am Donnerstag war BG-PR-Managerin Birte Meyenberg bei einem BBL-Workshop in Hamburg, hörte von einer Heidelberger Kollegin, dass Heidelbergs Spiel in Luxeuil ebenfalls geplatzt war, weil Cholet (1. Liga Frankreich) abgesagt hatte. Schnell verständigte man sich darauf, dass die BG einspringt. Teammanager Andre Kraft organisierte in Köln Vans und PKW’s, mit denen Coach Foucart und sein Tross nach Luxeuil düsten.

Das Ganze? Eine Notlösung, aus der man noch das Beste zu machen versuchte.

BG gegen Heidelberg: Hemschemeier 4, Anticevich 6 (2 Dreier), Gibson 12/2, Rich 5, Mönninghoff 3, Hume 14/4, Boakye, Silins 20/2, Hartwich 2, Ensminger 2 (7 Rebounds).

. Das zweite, rein französische Halbfinale hatte SIG Straßburg am Samstag 76:73 gegen Dijon gewonnen. Das Finale zwischen Straßburg und Heidelberg war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. (haz/gsd)