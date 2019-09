Zwei Siege gegen Belgien-Teams: BG Göttingen besteht den Doppeltest

"2:0-Sieg“ gegen Belgien! Basketball-Bundesligist BG Göttingen besteht den Doppeltest gegen zwei belgische Klubs, schlägt Limburg 95:79 und Leuven 95:80.

Göttingen – Die Leuven Bears erwiesen sich als hartnäckigerer Gegner als ihre belgischen Landsmänner tags zuvor. So gerieten die BGer vor 1121 Zuschauern zunächst mit 1:8 in Rückstand. Nach Terry Allens Freiwurf punktete zu Beginn vor allem 2,09m-Center Dennis Kramer für die Veilchen, die vor allem in der Defensive einige Lücken aufwiesen. Die Veilchen fanden nicht so recht zu ihrem Rhythmus, sodass es nach den ersten zehn Minuten 18:25 stand.

Zwei Dreier vom neuen kleinen Spielmacher-Wirbelwind Bennet Hundt brachten die Göttinger im zweiten Viertel heran, doch die Belgier ließen sich die Führung nicht nehmen. In mehreren Situationen passten die BGer unterm eigenen Korb nicht auf, ließen die Konzentration vermissen. Kurz vor der Pause ließen es die Veilchen aber nochmal krachen: Zwei Dunks von Kramer und Allen bedeuteten das 41:43.

Mit viel Kampf arbeitete sich die BG im dritten Viertel heran. Mihajlo Andric sorgte beim 65:62 für die erst zweite Führung überhaupt. Nach 30 Minuten lag die BG dann 69:64 in Führung. Im starken letzten Viertel hatte die BG Leuven im Griff, entschied es mit 26:16 für sich. Coach Roijakkers stellte hinterher in Frage, ob Kyan Anderson bei der BG bleibt oder nicht.

Am Samstag waren die Veilchen vor 712 Zuschauern gegen Hubo Limburg zu einem ungefährdeten 95:79 (47:30) gekommen. Der als letzter Spieler verpflichtete Elias Lasisi ragte mit 20 Punkte (davon sechs Dreier) heraus. Insgesamt kamen die Göttinger auf starke 19 verwandelte Dreipunktwürfe – eine starke 54-Prozent-Quote. Weniger schön: Dominik Lockhart schied bereits nach knapp drei Minuten aus, nachdem er mit einem Belgier zusamengestoßen war und sich dabei einen Cut am Auge zugezogen hatte. Die Wunde musste genäht werden, Lockhart wurde danach geschont.

Trainer Roijakkers war trotz des klaren Sieges nicht zufrieden: „Wir haben nur in der ersten Phase der beiden Halbzeiten gut gespielt. Der Flow (Spielfluss) war nicht da. Beim Test in Antwerpen haben wir besser gespielt. Wir haben zwar gute Würfe kreiert, aber wir brauchen noch mehr Gefühl.“

Zu gefallen wusste neben Lasisi auch der kleine Wirbelwind Bennet Hundt, der mehrfach Szenenbeifall der Fans bekam. Er glänzte wie auch der erstmals seit dem Auftakttest gegen Jena eingesetzte Kyan Anderson mit neun Vorlagen. Roijakkers setzte mit Hundt und Anderson mehrfach zwei oder mit Lasisi sogar drei Guards ein.

Doch auch Terry Allen hatte viele gute Szenen nicht nur wegen seiner sieben Rebounds. Roijakkers relativierte den Sieg auch damit, dass Limburg drei Spiele in sechs Tagen bestritten hatte, dabei gegen Ulm gewann.

„Es ist schwer, wenn man mit 20 Punkten führt“, meinte Mathis Mönninghoff nach dem Samstagsspiel. „Wir haben uns dem Level der Belgier angepasst. Und die Hitze in der Halle merkt man natürlich auch.“ gsd