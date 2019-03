Biathlet Arnd Peiffer holt nach 20 Jahren WM-Titel über 20 Kilometer 

Biathlet Arnd Peiffer ist es am Mittwoch in Östersund gelungen: Er ist überraschend neuer Weltmeister im Einzel und unser Star in Zahlen.

7 Buchstaben hat Peiffers Nachname – eigentlich doch gar nicht so schwer, oder? Und doch wird der Biathlet immer wieder falsch geschrieben. Mittlerweile sieht der Sportler es ganz locker, dass er die Zeitung aufschlägt und einen Artikel über „Arnd Pfeiffer“ liest.

10 Kilometer müssen die Biathleten im Sprint-rennen hinter sich bringen. Die Kurzdistanz ist Peiffers Spezialgebiet. In dieser Disziplin hat er bereits zweimal den ersten Platz erreicht – und zwar zum ersten Mal 2011 bei der WM in Sibirien und im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.

14 Medaillen hat der gebürtige Niedersachse aus Clausthal-Zellerfeld schon bei verschiedenen Weltmeisterschaften abgeräumt. 13 davon gewann er mit der Herren-Staffel und in der Mixed-Staffel. Für Gold reichte es insgesamt fünfmal.

20 Biathlet Arnd Peiffer ist es am Mittwoch in Östersund gelungen: Er ist überraschend neuer Weltmeister im Einzel und unser Star in Zahlen. Jahre ist es her, dass Sven Fischer als deutscher Biathlet Weltmeister im Einzel über 20 Kilometer wurde. Unter Biathleten wird das Rennen als besonders kräftezehrend und schwierig eingeschätzt. Daher ist Peiffers Sieg umso sensationeller.

25 Biathleten sind am Anfang dieser Saison beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka vor Peiffer ins Ziel gelaufen. Für Peiffer ein erstaunlich schlechtes Ergebnis, das er sich im Nachhinein jedoch gern selbst verzeiht. Warum? Weil er im Dezember etwas ganz anderes im Sinn hatte: Seine Tochter ist geboren. Und für Familie und Freunde legt der sonst so disziplinierte Sportler auch mal einen Kaltstart hin.

25 000 Euro fließen bei der Biathlon-WM für einen Sieg im Einzelrennen. Diese Summe nennt der Biathlon-Verband (IBU). Auch Peiffer wird für seinen Titel etwa so viel Geld kassiert haben. Mit privaten Infos hält sich der Polizeivollzugsbeamte allerdings eher zurück.