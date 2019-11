Biathlon: Alle Infos zum Weltcup 2019/20

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon beginnt im November und endet im März. Highlight des Biathlon Weltcups ist die WM in Antholz.

Salzburg - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon beginnt mit dem Weltcup in Östersund (Schweden) Ende November und endet mit dem Saisonfinale in Oslo (Norwegen).

Biathlon: Alle Termine zum Weltcup 2019/20 im Biathlon

Am 30.11 starten die Biathleten in die neue Saison. Insgesamt zehn Stationen beinhaltet der Terminkalender für die Weltcup-Saison 2019/20, der mit dem Weltcup in Östersund beginnt..

Biathlon: Der Biathlon-Weltcup 2019/20 in Deutschland

Auch in Deutschland ist der Weltcup im Biathlon zu Gast. Stationen im Rennkalender sind Oberhof und Ruhpolding. Beide Weltcups finden im Januar 2020 statt.

Biathlon: Die deutschen Athleten für den Weltcup 2019/20

Bundestrainer Mark Kirchner hat für den Weltcup 2019/20 im Biathlon zahlreiche Athleten nominiert. Die großen Hoffnungsträgeer bei den Damen sind dabei Denise Herrmann und Franziska Preuß, bei den Herren ruhen die Hoffnungen auf Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Simon Schempp.

Biathlon: Die Disziplinen im Weltcup 2019/20

Auch in der Weltcup-Saison 2019/20 treten die Athelten in verschiedenen Wettbewerben an. Hier gibt es alle Disziplinen im Überblick.

Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup 2019/20

Für einen Sieg in einem Einzelrennen gibt es auch in der Saison 2019/20 60 Punkte. Mit Ausnahme des Massenstartes werden bis zum 40. Platz Punkte vergeben, die Verteilung erfolgt nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel.

