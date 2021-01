Biathlon: Alle Infos zum Weltcup 2020/21

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon beginnt im November und endet im März. Highlight des Biathlon-Weltcups ist die WM in Pokljuka. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup in Oberhof Station.

Anif - Auch der Weltcup 2020/21 im Biathlon steht im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Biathleten sehen sich mit zahlreichen Änderungen konfrontiert. Hier gibt es alle Informationen zur neuen Saison.

Biathlon: Alle Termine zum Weltcup 2020/21 im Biathlon

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon geht von November 2020 bis März 2021 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an sieben verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Nächste Weltcup-Station ist Antholz. Durch die Corona-Pandemie kam es zu vielen Änderungen im Rennkalender. Hier gibt es den kompletten Kalender im Überblick

Biathlon: Der Biathlon-Weltcup 2020/21 in Deutschland

In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2020/21 nur in Oberhof Station. Ruhpolding wurde aus dem Weltcup-Kalender gestrichen. Die Weltcups in Oberhof werden ohne Zuschauer ausgetragen. In Ruhpolding wurde am 28. Dezember die World Team Challenge abgehalten. Das Einladungsrennen, das in der Regel auf Schalke stattfindet, ist nicht Teil des Weltcups.

Biathlon: Die deutschen Athleten für den Weltcup 2020/21

Bundestrainer Mark Kirchner hat für den Weltcup 2020/21 im Biathlon zahlreiche Athleten nominiert. Immer wieder kann es auch Nachrücker aus dem zweitklassigen IBU-Cup geben. Die großen Hoffnungsträger bei den Damen sind Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß, bei den Herren ruhen die Hoffnungen auf Arnd Peiffer, Philipp Horn, Benedikt Doll und Johannes Kühn.

Biathlon: Die Disziplinen im Weltcup 2020/21

Auch in der Weltcup-Saison 2020/21 treten die Athleten in verschiedenen Wettbewerben an. Hier gibt es alle Disziplinen im Überblick.

Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup 2020/21

Die Verteilung erfolgt nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel. Für einen Sieg in einem Einzelrennen gibt es auch in der Saison 2020/21 60 Punkte. Mit Ausnahme des Massenstartes werden bis zum 40. Platz Punkte vergeben.

Biathlon: Der Zwischenstand im Gesamtweltcup

--> Hier geht es zum Zwischenstand im Gesamtweltcup und den Einzelwertungen bei den Damen.

--> Hier geht es zum Zwischenstand im Gesamtweltcup und den Einzelwertungen bei den Herren.

Biathlon: Der Weltcup im TV, Liveticker und Livestream

chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben des Biathlon-Weltcups 2020/21 im Liveticker mit dabei. Im TV sind die Rennen abwechselnd bei ARD oder im ZDF zu sehen, Eurosport überträgt alle Rennen. Im Livestream können Sie die Wettbewerbe in der ARD oder ZDF Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) verfolgen.

Biathlon in Antholz: So sehen Sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

Biathlon: Corona und der Weltcup

Aufgrund der Corona-Pandemie unterliegen die Sportler, Trainer und Betreuer einem strengen Hygienekonzept, das vom Weltverband IBU ausgearbeitet wurde. Zudem gelten die Corona-Regelungen des Gastgeberlandes.

Außerdem hat der Weltverband die Streichergebnisse, die am Ende der Saison aus der Gesamtwertung gestrichen werden, auf vier erhöht. Neu in dieser Saison ist auch das Blaue Trikot für den besten Jungprofi.

