Biathlon: Alle Infos zum Weltcup in Oberhof

Biathlon: Denise Herrmann will in Oberhof zurück in die Erfolgsspur.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird mit dem Weltcup in Oberhof fortgesetzt. In Thüringen stehen insgesamt sechs Wettbewerbe an drei Tagen auf dem Programm. Hier gibt es die wichtigsten Informationen im Überblick.

Oberhof - Die fünfte Station im Biathlon-Weltcup 2020/21 steht auf dem Programm. Die Gemeinde in Thüringen gehört traditionell zum Weltcup-Kalender im Biathlon und ist zwei Mal in Serie Austragungsort im Biathlon-Kalender 2020/21. Die Wettbewerbe werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Die Saison 2020/21 im Biathlon geht von November 2020 bis März 2021. Der Weltcup-Kalender im Biathlon beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Saison-Highlight ist die Biathlon-WM in Pokljuka.

Nach dem ersten Weltcup in Oberhof wird der Weltcup im Biathlon mit einem zweiten Weltcup in Oberhof fortgesetzt. Ruhpolding wurde aus dem Kalender gestrichen. Hier gibt es alle Infos zur neuen Saison

Biathlon in Oberhof: Alle Termine zum ersten Weltcup 2020

08.01.2021 (Freitag 11:30 Uhr) - Sprint der Frauen 7,5 Kilometer

08.01.2021 (Freitag 14:15 Uhr) - Sprint der Männer 10 Kilometer

09.01.2021 (Samstag 12:45 Uhr) - Verfolgung der Frauen 10 Kilometer

09.01.2021 (Samstag 14:45 Uhr) - Verfolgung der Männer 12,5 Kilometer

10.01.2021 (Sonntag 11:30 Uhr) - Mixed Staffel 4x6 Kilometer

10.01.2021 (Sonntag 14:40 Uhr) - Single-Mixed-Staffel

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Biathlon: Hier gibt es alle Termine zum ersten Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Die deutschen Biathleten

Das deutsche Team für den ersten Weltcup in Hochfilzen hat sich bei den Damen nicht verändert. Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Anna Weidel und Janina Hettich gehen an den Start.

Bei den deutschen Herren hingegen gibt es zwei Veränderungen. Lucas Fratzscher und Simon Schempp ersetzen Joannes Kühn und Roman Rees. Simon Schempp gibt dabei sein Weltcup-Debüt in dieser Saison. Zudem sind Arnd Peiffer, Philipp Horn, Erik Lesser und Benedikt Doll am Start.

Biathlon: Die Ausgangslage im Gesamtweltcup

Bei den Männern führt Titelverteidiger Johannes Thingnes Boe die Gesamtwertung an. Hier geht es zur Gesamtwertung und den Einzelwertungen bei den Herren.

Bei den Damen führt die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland die Gesamtwertung an. Hier geht es zur Gesamtwertung bei den Damen.

Biathlon in Oberhof: Die Disziplinen

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof wird in verschiedenen Disziplinen gelaufen. Die Athleten treten im Sprint, im Verfolger und erstmals in dieser Saison in den Mixed-Wettbewerben an. Hier gibt es alle Disziplinen im Biathlon im Überblick

Biathlon in Oberhof: Die Punktverteilung

Im Sprint und Verfolger ist die Punktverteilung beim Biathlon-Weltcup in Oberhof identisch. Für einen Sieg gibt es 60 Punkte, die restlichen Punkte werden nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel verteilt. Die Punkte aus den Mixed-Wettbewerben fließen in die Nationenwertung ein, nicht in die Einzelwertungen.

Biathlon in Oberhof: Der Weltcup im TV, Liveticker und Livestream

chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben des Biathlon-Weltcups in Oberhof im Liveticker mit dabei. Im TV sind alle Rennen im ZDF und bei Eurosport zu sehen. Im Livestream können Sie die Wettbewerbe in der ZDF Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) verfolgen. Biathlon: Weltcup in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es hierbei zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

Biathlon in Oberhof: So geht es weiter

Auch die nächste Weltcup-Station ist wieder Oberhof. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der zweite Weltcup in Deutschland von Ruhpolding nach Oberhof verlegt. Los geht es bereits am 13. Januar. Hier gibt es alle Termine zum zweiten Weltcup in Ruhpolding

Biathlon in Hochfilzen: Corona und der Weltcup

Aufgrund der Corona-Pandemie unterliegen die Sportler, Trainer und Betreuer einem strengen Hygienekonzept, das vom Weltverband IBU ausgearbeitet wurde. Zudem gelten die Regelungen des Gastgeberlandes.

Zudem hat der Weltverband die Streichergebnisse, die am Ende der Saison aus der Gesamtwertung gestrichen werden, auf vier erhöht. Neu in dieser Saison ist auch das Blaue Trikot für den besten Jungprofi.

