Der Biathlon-Weltcup 2020/21 wird an neun verschiedenen Orten ausgetragen. Highlight der Saison ist die Biathlon-WM in Pokljuka. Alle Biathlon-Termine im Überblick.

Anif - Der Weltcup 2020/21 im Biathlon geht von November 2020 bis März 2021 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon: WM, Oberhof und Ruhpolding als Highlights

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2020/21 bei den jeweiligen Wettbewerben ist identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Highlight der Saison ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 11.02. und 21.02.2021 im slowenischen Pokljuka ausgetragen wird. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2020/21 nur in Oberhof Station. Ruhpolding wurde aus dem Weltcup-Kalender gestrichen. Veranstalter des Weltcups ist die Internationale Biathlon Union IBU mit Sitz im österreichischen Anif.

Biathlon: Alle Termine für den Weltcup 2020/21

Kontiolahti (Finnland): 28.11. - 29.11.2020 (Samstag bis Sonntag)

. Kontiolahti (Ersatz für Östersund): 03.12. - 06.12.2020 (Donnerstag bis Sonntag)

. Hochfilzen (Österreich): 11.12. - 13.12.2020 (Freitag bis Sonntag)

. Hochfilzen (Ersatz für Annecy / Le Grand-Bornand): 17.12.-20.12.2020 (Donnerstag bis Sonntag)

. Oberhof (Deutschland): 07.01-10.01.2021 (Donnerstag bis Sonntag)

. Oberhof (Ersatz für Ruhpolding): 13.01.-17.01.2021 (Mittwoch bis Sonntag)

. Antholz (Italien): 21.01.-24.01.2021 (Donnerstag bis Sonntag)

. Biathlon-WM in Pokljuka (Slowenien): 10.02.-21.02.2021 (Mittwoch bis Sonntag, zwölf Tage)

. Peking (China): 26.02.-01.03.2021 (Freitag bis Montag)

. Nove Mesto (Tschechien): 11.03.-14.03.2021 (Donnerstag bis Sonntag)

. Oslo (Norwegen): 18.03.-21.03.2021 (Donnerstag bis Sonntag)

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Hinweis der Redaktion: Die Links zu den TV-Übertragungen und Ergebnissen werden kurz vor und nach den Weltcups ergänzt.

Quelle: chiemgau24.de

truf