Deutsches Biathlon-Ass holt nach acht Monaten Verletzungspause direkt einen Titel

Von: Andre Oechsner

Fast ein Jahr nahm Franziska Preuß an keinem Biathlon-Wettkampf mehr teil. Nun kürte sich die frühere Weltmeisterin bei ihrer Rückkehr zur deutschen Meisterin.

Ruhpolding – Das nennt man dann wohl Comeback nach Maß: Nach durchwachsenem Verlauf entschied sich Franziska Preuß in der vorigen Saison aus eigenen Stücken dazu, vorzeitig eine Pause einzulegen, um wieder zurück zu alter Stärke zu kommen. Das ist ihr mit dem Titel bei der deutschen Meisterschaft in Ruhpolding nun eindrucksvoll gelungen.

Franziska Preuß Geboren: 11. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wasserburg am Inn Nationalität: Deutsch Sportart: Biathlon

Franziska Preuß triumphiert bei DM in Ruhpolding

Eigentlich sind die Biathletinnen auf Schnee beheimatet. Bei der deutschen Meisterschaft in Ruhpolding, die von hochsommerlichen Temperaturen begleitet wird, machte Preuß eine echte Ansage an die Konkurrenz – und das noch weit vor dem Start in die neue Saison.

Nach einer langen Wettkampfpause von etwa acht Monaten meldete sich Preuß mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft im kurzen Einzel über 12,5 Kilometer eindrucksvoll zurück. Mit zwei Schießfehlern skatete die Oberbayerin vor den Nachwuchs-Athletinnen Julia Kink (3 Fehler) und Julia Vogler (1) als Erste über die Ziellinie.

Franziska Preuß ist neue deutsche Meisterin im Biathlon. © Christian Einecke via www.imago-images.de

„Erleichterung sehr groß“: Franziska Preuß freut sich über Titel

„Die Erleichterung ist sehr groß. Ich war wirklich sehr angespannt und es hat sich angefühlt, als hätte ich noch nie einen Wettkampf gehabt“, sagte Preuß. „Man merkt das schon echt, wenn man mal so lange raus war. Fürs erste Mal bin ich echt zufrieden, auch wenn es echt zäh war.“ Preuß war zuletzt im Januar im Weltcup im Einsatz.

Die 29-Jährige hatte die zurückliegende Saison vorzeitig beendet, nachdem sie immer wieder gesundheitliche Probleme hatte und infolgedessen gezwungenermaßen längere Trainings- und Wettkampfpausen einlegen musste. Preuß entschied sich dann selbst für eine Pause, um zu alter Stärke zu finden. Die freie Zeit scheint ihre Wirkung keinesfalls verfehlt zu haben.

Franziska Preuß neue Damen-Hoffnung – Philipp Nawrath siegt bei den Herren

Auf Preuß liegen bei den Damen im kommenden WM-Winter die großen Hoffnungen, was zusätzlich eine gewisse Last auf ihre Schultern lädt. Zuvor hatte Denise Herrmann-Wick ihre Karriere für beendet erklärt, so dass Preuß im deutschen Biathlon-Lager zur großen Hoffnungsträgerin avanciert.

Die Herren waren ebenfalls auf Skirollern unterwegs. Dort gewann Philipp Nawrath. Der 30-Jährige setzte sich über 15 Kilometer mit zwei Schießfehlern gut sieben Sekunden vor Matthias Dorfer (1 Fehler) durch. Ex-Weltmeister Benedikt Doll (3) belegte auf den Weltcup-Strecken im Chiemgau Rang drei. Die Meisterschaften in Ruhpolding laufen noch bis Sonntag. (aoe)