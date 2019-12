© picture alliance/Johan Axelsson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Das letzte Rennen im Biathlon in Östersund ist die Staffel der Damen am Samstag. Kann das deutsche Team für einen versöhnlichen Abschluss sorgen?

Östersund - Das letzte Rennen beim Auftakt in den Weltcup 2019/20 im Biathlon steht an. Am Sonntag gehen die Damen in die Staffel über 4x6 Kilometer.

Um 15:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei. Bereits am Samstag laufen die Männer ihre Staffel, hier geht es zum Liveticker.

Mit einem Podestplatz in der Single-Mixed-Staffel durch Franziska Preuß und Erik Lesser begann der Start in die neue Biathlon-Saison bei den Damen in Östersund verheißungsvoll. Auch der Sprint verlief mit dem vierten Platz durch Preuß und dem sechsten Platz von Denise Herrmann verheißungsvoll.

Im Einzel am Donnerstag jedoch war das Ergebnis aus deutscher Sicht ernüchternd. Keiner aus dem deutschen Team schaffte es in die Top-Ten, Franziska Preuß wurde als beste Deutsche Zwölfte, Denise Herrmann schaffte es noch unter die besten 20.

Biathlon der Damen: Wer läuft neben Preuß und Herrmann?

Entsprechend dürften Preuß und Herrmann in den Plänen des Bundestrainers Mark Kirchner für die Staffel eine zentrale Rolle spielen. Empfohlen hat sich im Einzel Karolin Horchler. Zwar belegte sie nur den 51. Platz, schoss aber drei Mal fehlerfrei, was in der Staffel ein wichtiges Kriterium ist.

Neben Horchler ist Vanessa Hinz in aussichtsreicher Position für eine Nominierung, in Sprint und Einzel war Hinz jeweils die drittbeste Deutsche. Auch Franziska Hildebrand könnte ein Thema für die Staffel am Sonntag werden, dass die junge Anna Weidel zum Einsatz kommt, ist anhand der durchwachsenen Ergebnisse der 23-Jährigen eher unwahrscheinlich.

Biathlon: Zahlreiche Favoriten auf den Staffel-Sieg

Favoriten auf den Sieg in der ersten Staffel im Weltcup 2019/20 sind die Damen aus Frankreich, die im Einzel beeindruckten. Auch die Norwegerinnen, die Schwedinnen, die deutsche Mannschaft und die Italienerinnen mit der Gesamtweltcup-Führenden Dorothea Wierer stehen hoch im Kurs.

Gelaufen wird am Sonntag über 4x6 Kilometer, je ein Stehend- und ein Liegendschießen sind dabei zu absolvieren. Hier gibt es alle Infos zur Staffel.

Die Staffel der Damen ist das letzte Rennen der ersten Weltcup-Station im Biathlon-Weltcup 2019/20. Am 13. Dezember wird der Rennkalender im Biathlon-Weltcup mit einem Sprint bei den Damen und bei den Herren in Hochfilzen fortgesetzt.

chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

truf