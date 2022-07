Biathlon: Denise Herrmann feiert Junggesellenabschied - Mit lustiger Botschaft an den künftigen Ehemann

Teamkolleginnen feiern mit

Die Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann und der ehemalige Langläufer Thomas Wick wollen im September heiraten. Der Junggesellenabschied der deutschen Biathletin machte unter anderem in Ruhpolding Station, viele Teamkolleginnen von Herrmann waren mit dabei.

Ruhpolding - Wenige Wochen vor der Biathlon Sommer-WM in Ruhpolding hat Denise Herrmann ihren Junggesellenabschied gefeiert. Begleitet wurde die Olympiasiegerin von vielen aktuellen und ehemaligen Teamkolleginnen.

„Als “top wife” habe ich die Ziellinie überquert. Bist auch du parat?“, fragte Denise Herrmann in ihrem Instagram-Beitrag ihren künftigen Ehemann Thomas Wick.

Biathlon: Zahlreiche Kolleginnen feiern mit Denise Herrmann

Herrmann und der ehemalige Langläufer wollen im September heiraten, am Wochenende feierte die 33-Jährige ihren Junggesellenabschied.

Mit von der Partie waren auch aktive und ehemalige Kolleginnen von Herrmann. Marion Wiesensarter, Vanessa Hinz, Lena Häcki-Groß, Karolin Horchler oder Maren Hammerschmidt feierten mit Herrmann, die im September den Bund der Ehe eingehen will. Neben den privaten Plänen liegt der Fokus der Einzel-Olympiasiegerin aus Peking auch auf der Vorbereitung für die neue Saison.

„Der Mai war ganz schön anspruchsvoll. Neben den üblichen Trainingseinheiten hatte ich privat viel um die Ohren. Mein Verlobter Thomas Wick und ich sind in der Planung für unseren Hausbau und im September werden wir heiraten. Dennoch konnte ich mein Training problemlos absolvieren. Es läuft alles nach Plan, ich konnte alles umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte“, sagte Herrmann im Juni gegenüber chiemgau24.de.

Seit fünf Jahren sind Herrmann und der ehemalige Weltcup-Langläufer Thomas Wick ein Paar. Der 31-Jährige beendete 2020 seine Karriere, Herrmann wird ihre Laufbahn fortsetzen.

Vor der angedachten Hochzeit im September steht im August noch ein sportliches Highlight für Herrmann an. In Ruhpolding findet die Biathlon Sommer-WM 2022 statt. Herrmann kündigte ihre Teilnahme an.

„Ich bin noch nie bei einer Sommer-WM gestartet. Da will ich die Gelegenheit natürlich nutzen, vor heimischer Kulisse anzutreten. Das wird ein cooles Event vor der Haustüre. Zudem ist es ein guter Härtetest. Das Teilnehmerfeld wird aller Voraussicht nach hochkarätig sein, für mich wird das eine gute Standortbestimmung. Zudem kann man Inhalte, die man sich im Training erarbeitet hat, unter Wettkampfbedingungen testen. Das ist ein sehr attraktives Gesamtpaket“, sagte Herrmann im Gespräch mit chiemgau24.de.

Ca. 400 Athleten aus 18 Nationen werden in Ruhpolding erwartet, am 24. August beginnt die Biathlon Sommer-WM in Ruhpolding. Bis zum 28.08. werden in der Chiemgau Arena Medaillen vergeben.

