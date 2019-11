Biathlon: Deutsche Athleten glänzen in Sjusjoen

Biathlon: Johannes Kühn siegte beim Test in Sjusjoen

Beim letzten Härtetest vor dem Weltcup-Start im Biathlon haben die deutschen Biathleten gezeigt, dass sie für den Saison-Auftakt gerüstet sind.

Sjusjoen - Zwei Wochen vor dem Start in die neue Biathlon-Saison haben die deutschen Biathleten starke Ergebnisse abgeliefert.

Beim traditionellen Saison-Opening im Biathlon siegte Johannes Kühn vom WSV Reit im Winkl beim Sprintrennen am Samstag im schwedischen Sjusoen vor Aleksander Fjeld Andersen aus Norwegen, dem Franzosen Martin Fourcade und dem letztjährigen Sieger des Gesamtweltcups Johannes Thignes Boe. Philipp Horn aus Oberhof zeigte ebenfalls eine starke Leistung und belegte den fünften Platz.

Biathlon: Zwei deutsche Damen überzeugen im Massenstart

Bei den Damen siegte die Italienerin Lisa Vitozzi vor Gun Ingela Andersson (Norwegen) und Dorthea Wierer (Italien). Franziska Preuß wurde als beste Deutsche Siebte.

Am Sonntag beim Massenstart lief es für die deutschen Damen wesentlich besser. Denise Hermann lief beim Sieg der Italienerin Dorothea Wierer auf den zweiten Platz. Beim Sprint war Hermann nicht am Start. Preuß bestätigte auch im Massenstart ihre starke Form und wurde hinter der Norwegerin Marte Olsbu Roiseland Vierte.

Biathlon: Französischer Doppelsieg in Sjusjoen

Bei den Herren feierten Martin Fourcade und Antonin Guigonnat einen französischen Doppelsieg. Dritter wurde der Norweger Endre Stromsheim. Johannes Kühn wurde als bester Deutscher Achter, Simon Schempp landete auf dem zehnten Platz.

Das Saison-Opening in Sjusjoen gilt als letzter Härtetest vor dem offiziellen Start in den Weltcup 2019/20 im Biathlon. Dieser steigt am 30.11 im schwedischen Östersund.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf