Biathlon: Die deutschen Biathleten für den Weltcup 2019/20

Der Biathlon-Weltcup 2019/20 wird an zehn verschiedenen Orten ausgetragen. Highlight der Saison ist die Biathlon-WM in Antholz. Die deutschen Starter im Überblick.

Planegg - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen, die im Rennkalender vertreten sind. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon: WM, Oberhof und Ruhpolding als Highlights

Highlight der Saison ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 13.02. und 23.02.2020 im italienischen Antholz ausgetragen wird. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2019/20 in Oberhof und Ruhpolding Station.

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2019/20 bei den jeweiligen Wettbewerben ist bis auf den Massenstart identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte, die restlichen Punkte werden nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel verteilt.

Biathlon: Die deutschen Damen für den Weltcup 2019/20 (Lehrgangsgruppe Ia)

Name Geburtsdatum Skiclub Einzelsiege Podestplätze-Einzel Hammerschmidt, Maren 24.10.1989 SK Winterberg - 2 Herrmann, Denise 20.12.1988 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 4 2 Hettich, Janina 16.06.1996 Ski Club Schönwald - - Hildebrand, Franziska 24.03.1987 WSV Clausthal-Zellerfeld 2 7 Hinz, Vanessa 24.03.1992 SC Schliersee 1 1 Horchler, Karolin 09.05.1989 WSV Clausthal-Zellerfeld - - Preuß, Franziska 11.03.1994 SC Haag 1 4 Weidel, Anna 25.05.1996 WSV Kiefersfelden - -

Biathlon: Die deutschen Herren für den Weltcup 2019/20 (Lehrgangsgruppe Ia)

Name Geburtsdatum Skiclub Einzelsiege Podest-Einzel Doll, Benedikt 24.03.1990 SZ Breitnau 1 3 Fratzscher, Lucas 06.07.1994 WSV Oberhof 05 - - Horn, Philipp 08.11.1994 SV Eintracht Frankenhain Kühn, Johannes 19.11.1991 WSV Reit im Winkl - 1 Lesser, Erik 17.05.1988 SV Eintracht Frankenhain 2 5 Nawrath, Philipp 13.02.1993 SK Nesselwang - - Peiffer, Arnd 18.03.1987 WSV Clausthal-Zellerfeld 9 23 Rees, Roman 01.03.1993 Ski-Verein Schauinsland e.V. - 1 Schempp, Simon 14.11.1988 SZ Uhingen 11 13

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf