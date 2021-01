Biathlon: Die Gesamtwertung und die Einzelwertungen bei den Herren

Auch im Weltcup 2020/21 im Biathlon geht es bei den Herren wieder um zahlreiche Wertungen und Trikots. Im Fokus steht der Kampf um den Gesamtweltcup. Hier gibt es die Gesamtwertung und alle Einzelwertungen.

Anif - Der Weltcup 2020/21 im Biathlon geht von November bis März und ermittelt nach einem langen Biathlon-Winter den Gesamtsieger im Weltcup. Aber auch in den verschiedenen Disziplinen gibt es eigenständige Wertungen.

Die Zwischenstände in der Gesamtwertung und in den Einzelwertungen ergeben sich aus den Wettbewerben, die im Weltcup-Kalender 2020/21 im Biathlon vorgesehen sind. Am Saisonende werden in dieser Saison insgesamt vier Ergebnisse gestrichen.

Damit reagiert der Biathlon-Weltverband auf einen möglichen Ausfall durch Corona oder eine mögliche Quarantäne-Zeit als Kontaktperson 1. Üblicherweise gibt es pro Saison nur zwei Streichresultate.

Da die Streichresultate erst am Ende des Weltcups 2020/21 im Biathlon berücksichtigt werden, sind sie im Zwischenstand in der Gesamtwertung und in den Einzelwertungen nicht berücksichtigt.

Die nächsten Wettkämpfe, die in die Gesamtwertung und in die Einzelwertungen einfließen, finden in Oberhof statt. Dort treten die Herren im Sprint und in der Verfolgung an, zudem wird in der Mixed- und Single-Mixed-Staffel gelaufen. chiemgau24.de* ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Der Zwischenstand im Gesamtweltcup der Herren

Aufgeführt sind die besten fünf Athleten im Gesamtweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 488 Punkte 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 421 3. Johannes Dale (Norwegen) 380 4. Tarjei Boe (Norwegen) 375 5. Sebastian Samuelsson (Schweden) 367 12. Benedikt Doll (Deutschland) 274

Hier gibt es die komplette Gesamtwertung der Herren im Überblick

Biathlon: Der Zwischenstand in der Sprintwertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Sprintweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 259 Punkte 2. Johannes Dale (Norwegen) 218 3. Tarjei Boe (Norwegen) 197 15. Benedikt Doll (Deutschland) 121

Hier gibt es die komplette Sprintwertung der Herren

Biathlon: Der Zwischenstand in der Verfolgungswertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Verfolgungsweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Emilien Jacquelin (Frankreich) 142 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 141 3. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 139 10. Benedikt Doll (Deutschland) 98

Hier gibt es die komplette Verfolgungswertung der Herren

Biathlon: Der Zwischenstand in der Einzelwertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Einzelweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 60 2. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 54 3. Erik Lesser (Deutschland) 48

Hier gibt es die komplette Einzelwertung bei den Herren

Biathlon: Der Zwischenstand in der Massenstartwertung

Aufgeführt sind die besten drei Athleten im Massenstartweltcup und der beste deutsche Biathlet.

1. Arnd Peiffer (Deutschland) 60 2. Martin Ponsilouma (Schweden) 54 3. Tarjei Boe (Norwegen) 48

Hier gibt es die komplette Massenstartwertung bei den Herren

Biathlon: Der Zwischenstand in der Nationenwertung

1. Norwegen 3459 2. Schweden 3088 3. Deutschland 2968

Hier gibt es den kompletten Zwischenstand in der Nationenwertung

Die Gesamtstände und Einzelwertungen werden nach jedem Rennen aktualisiert. Die Streichresultate werden erst am Saisonende aus den Wertungen genommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen im Weltcup-Kalender im Biathlon kommen und somit die Anzahl der geplanten Wettkämpfe reduziert werden.

