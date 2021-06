Wie viele Punkte bringt ein Sieg?

Im Biathlon werden im Weltcup 2021/22 zahlreiche Punkte vergeben. Die Verteilung ergibt sich aus einem festgelegten Schlüssel der Internationalen Biathlon Union.

Anif - Der Weltcup 2021/22 im Biathlon geht von November 2021 bis März 2022 und beinhaltet zahlreiche Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden sollen. Durch die Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon-Weltcup 2021/22: Olympia als Saison-Highlight, zwei Weltcups in Deutschland

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2021/22 bei den jeweiligen Wettbewerben ist identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Highlight der Saison sind die Olympischen Winterspiele in Peking, die zwischen dem 4.02. und 20.02.2022 im Biathlon-Stadion in Zhangjiakou ausgetragen werden. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2021/22 an zwei Orten Station. In Oberhof und Ruhpolding werden nach dem Jahreswechsel Weltcups ausgetragen.

Gesucht werden am Ende der Saison die Sieger im Gesamtweltcup. Titelverteidiger bei den Herren ist der Norweger Johannes Thingnes Boe, bei den Damen gewann die Norwegerin Tiril Eckhoff in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup.

Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup 2021/22 (bis auf Massenstart)

Platzierung Punkte 1 60 2 54 3 48 4 43 5 40 6 38 7 36 8 34 9 32 10 31 11 30 12 29 13 28 14 27 15 26 16 25 17 24 18 23 19 22 20 21 21 20 22 19 23 18 24 17 25 16 26 15 27 14 28 13 29 12 30 11 31 10 32 9 33 8 34 7 35 6 36 5 37 4 38 3 39 2 40 1

Biathlon: Die Punktverteilung im Weltcup 2021/22 im Massenstart

Platzierung Punkte 1 60 2 54 3 48 4 43 5 40 6 38 7 36 8 34 9 32 10 31 11 30 12 29 13 28 14 27 15 26 16 25 17 24 18 23 19 22 20 21 21 20 22 18 23 16 24 14 25 12 26 10 27 8 28 6 29 4 30 2

