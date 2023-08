Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zur Deutschen Meisterschaft in Ruhpolding

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon: Im September trifft sich die deutsche Biathlon-Elite in Ruhpolding. © Andreas Plenk

Die Deutschen Meisterschaften im Biathlon finden 2023 in Ruhpolding statt. An drei Tagen wird in der Chiemgau Arena um Medaillen gelaufen.

Ruhpolding - Im September werden in Ruhpolding die neuen Deutschen Meister im Biathlon gesucht. An drei Wettkampftagen geht es im Einzel, Sprint und im Verfolger um Medaillen.

Die Deutschen Meisterschaften 2023 im Biathlon beginnen am 7. September mit den offiziellen Trainings der Damen und Herren. Am Freitag geht es in der Chiemgau Arena erstmals um Titel, mit den Verfolgungsrennen am 10. September enden die Wettbewerbe.

Biathlon Deutsche Meisterschaft 2023: Auch internationale Teilnehmer anwesend

In den vergangenen Jahren wurden die Deutschen Meisterschaften im Biathlon als offene Wettbewerbe ausgetragen. Demnach sind auch eingeladene Teilnehmer aus Gastnationen startberechtigt. Sollte ein ausländischer Starter auf dem ersten Platz landen, ist er damit aber nicht Deutscher Meister. Der bestplatzierte deutsche Athlet holt den Titel.

Mehr zum Thema Sommer-Biathlon 2023: Die wichtigsten Termine im Überblick

Biathlon: Die Termine zur Deutschen Meisterschaft in Ruhpolding

Donnerstag, 07.09.2023

10:00 – 12:00 Uhr: Offizielles Training Männer

13:00 – 15:00 Uhr: Offizielles Training Frauen

Freitag, 08.09.2023

11:00 Uhr: Einzel der Herren 15 Km - Deutscher Meister - Zum Rennbericht

- Deutscher Meister - Zum Rennbericht 13:30 Uhr: Einzel der Damen 12,5 Km - Deutsche Meisterin - Zum Rennbericht

- Deutsche Meisterin - Zum Rennbericht Nach den Wettbewerben finden jeweils die Siegerehrungen im Café-Biathlon in der Chiemgau Arena statt

in der Chiemgau Arena statt Samstag, 09.09.2023

11:00 Uhr: Sprint der Herren 10 Km - Deutscher Meister - Zum Rennbericht

- Deutscher Meister - Zum Rennbericht 13:30 Uhr: Sprint der Damen 7,5 Km - Deutsche Meisterin - Zum Rennbericht

- Deutsche Meisterin - Zum Rennbericht Nach den Wettbewerben finden jeweils die Siegerehrungen im Café-Biathlon in der Chiemgau Arena statt

in der Chiemgau Arena statt Sonntag, 10.09.2023

11:00 Uhr: Verfolgung der Herren 12,5 Km - Deutscher Meister - Zum Rennbericht

- Deutscher Meister - Zum Rennbericht 13:30 Uhr: Verfolgung der Damen 10 Km - Deutsche Meisterin - Zum Rennbericht

- Deutsche Meisterin - Zum Rennbericht Nach den Wettbewerben finden jeweils die Siegerehrungen im Café-Biathlon in der Chiemgau Arena statt

Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien. Eine Tageskarte (unabhängig vom Tag) kostet 12€ für Erwachsene, der ermäßigte Tarif beträgt 8€. Kinder unter 5 Jahren zahlen keinen Eintritt. Die Generalkarte für alle Tage kostet 30€ für Erwachsene, der ermäßigte Tarif liegt bei 20€. Hier geht es zum Ticketshop

Quelle: chiemgau24.de

truf