Biathlon: Preuß schnürt das Triple, auch Doll holt wieder Gold

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Mit drei Goldmedaillen reist Franziska Preuß von der Deutschen Meisterschaft ab. © Ruf / chiemgau24.de

Zum Abschluss der Deutschen Meisterschaft im Biathlon siegen bekannte Gesichter. Franziska Preuß und Benedikt Doll holen in Ruhpolding den Verfolger-Titel.

Ruhpolding - Die Deutsche Meisterschaft im Biathlon endete am Sonntag mit den Verfolgungsrennen bei den Herren und den Damen. Beide Sprint-Sieger vom Samstag wurden auch Deutsche Meister im Verfolger.

Franziska Preuß hat ein perfektes Biathlon-Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Ruhpolding mit dem dritten Titel in Serie veredelt. Die 29-Jährige gewann nach Gold im Einzel und Gold im Sprint auch den Meistertitel im Verfolgungsrennen. Über 10 Kilometer bei vier Schießeinlagen schoss Preuß zwar drei Strafrunden, brachte ihren Vorsprung aus dem Sprint aber ins Ziel und stand nach 29:19,0 Minuten erneut ganz oben auf dem Podest.

Biathlon-DM: Doll holt nächsten Titel, Nawrath wird zum Medaillen-Hamster

Silber sicherte sich wieder Sophia Schneider. Die 24-Jährige vom SV Oberteisendorf war als Zweite auf die Strecke gegangen, schoss zwei Strafrunden und musste sich im Zielsprint nur hauchdünn ihrer Teamkollegin geschlagen geben. Janina Hettich-Walz hatte einen Rückstand von gut 25 Sekunden auf das Spitzenduo und gewann die Bronzemedaille. Mit Marlene Fichtner (5.), Julia Kink (6.) und Johanna Puff (8.) machten erneut jungte Athletinnen vom Stützpunkt Ruhpolding auf sich aufmerksam.

Bei den Herren machte Benedikt Doll seinen zweiten Meistertitel in Serie klar. Im Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinheiten ging der Sieger des Sprints vom Samstag als Erster auf die Strecke und gewann auch den Verfolger. Trotz vier Strafrunden setzte sich der Schwarzwälder klar vor der Konkurrenz durch.

Zweiter wurde Philipp Nawrath, der damit im dritten Rennen seine dritte Medaille einheimste. Im Einzel am Freitag holte sich der Allgäuer den Titel, am Samstag gewann er die Silbermedaille. Im Verfolger lag er nach sechs Strafrunden 53 Sekunden hinter Doll. Bronze ging an Matthias Dorfer vom SV Marzoll, der damit seine zweite Medaille gewann. Dorfer schoss vier Fehler und hatte im Ziel 1:02,7 Minuten Rückstand auf Nawrath.

Damit sind die wichtigsten Sommerwettbewerbe im Biathlon für die deutsche Mannschaft beendet. Jetzt geht es in die intensive Vorbereitung auf die neue Saison. Vor dem Weltcup reisen die deutschen Biathleten ins norwegische Sjusjoen, ehe Ende November der Weltcup in Östersund beginnt.

Quelle: chiemgau24.de

truf