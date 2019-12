Biathlon Ergebnisse: Die Gesamtwertung und Disziplinwertungen der Herren

Wer führt die Gesamtwertung im Biathlon der Herren an? Wer liegt in den Disziplinen vorne? Hier gibt es alle Ergebnisse zum Biathlon der Herren im Weltcup 2019/20.

Salzburg - Im Weltcup 2019/20 im Biathlon werden bei den Herren wieder zahlreiche Kristallkugeln vergeben. Der Sieger im Gesamtweltcup wird mit der großen Kristallkugel der Internationalen Biathlon Union belohnt, für die Sieger der jeweiligen Disziplinwertung gibt es die kleine Kristallkugel.

Insgesamt setzt sich der Weltcup 2019/20 im Biathlon aus 68 Terminen zusammen, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon: WM, Oberhof und Ruhpolding als Highlights

Highlight des Weltcup-Kalenders im Biathlon ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 13.02. und 23.02.2020 im italienischen Antholz ausgetragen wird. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2019/20 in Oberhof und Ruhpolding Station.

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2019/20 bei den jeweiligen Wettbewerben ist dabei identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Nach dem Sprint in Östersund führt Vorjahressieger Johannes Thingnes Boe aus Norwegen die Gesamtwertung der Herren an. Im Gesamtweltcup der Damen führt Dorothea Wierer. Das nächste Rennen ist das Einzel in Östersund am 04.12.19.

Biathlon: Die Gesamtwertung der Herren nach 1 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 10 Biathleten im Gesamtweltcup und die Platzierungen der Deutschen Herren.

Position Name Punkte Einzelsiege im Weltcup 2019/20 1 Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 60 1 2 Tarjei Boe (Norwegen) 54 3 Matwei Eliseev (Russland) 48 4 Alexander Loginow (Russland) 43 5 Martin Fourcade (Frankreich) 40 6 Johannes Kühn (Deutschland) 38 7 Johannes Dale (Norwegen) 36 8 Erlend Bjoentegaard (Norwegen) 34 9 Julian Eberhard (Österreich) 32 10 Vladimir Iliev (Bulgarien) 31 24 Benedikt Doll (Deutschland) 17 32 Simon Schempp (Deutschland) 9 33 Erik Lesser (Deutschland) 8

Biathlon: Die Sprintwertung der Herren nach 1 Rennen

Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathleten im Sprintweltcup und der bestplatzierte deutsche Athlet

Position Name Punkte Einzelsiege im Sprint 1 Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 60 1 2 Tarjei Boe (Norwegen) 54 3 Matwei Eliseev (Russland) 48 4 Alexander Loginow (Russland) 43 5 Martin Fourcade (Frankreich) 40 6 Johannes Kühn (Deutschland) 38



Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf