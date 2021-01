Biathlon heute im Liveticker: Mit neuem Selbstvertrauen und guten Erinnerungen in die Generalprobe

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Donnerstag mit einem Einzel der Damen in Antholz fortgesetzt. Dabei wollen die deutschen Biathletinnen den Aufwärtstrend fortsetzen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Antholz - Die Biathlon-Weltcups in Oberhof sind Geschichte, weiter geht es für den Biathlon-Tross in Südtirol. In Antholz stehen sechs Wettbewerbe an, den Anfang machen am Donnerstag die Damen mit einem Einzel. Um 14:15 geht es los, chiemgau24.de ist heute ab 13:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Das erste Weltcup-Wochenende in Oberhof war für die deutschen Damen eine große Enttäuschung. Wenige Tage später aber sah die Welt ganz anders aus. Mit dem sensationellen Staffelsieg und einem starken zweiten Platz von Franziska Preuß im Massenstart tankten die deutschen Biathlon-Damen ordentlich Selbstvertrauen.

Biathlon heute im Liveticker: Rückkehr auf die erfolgreiche WM-Strecke

Dies wollen sie auch nach Antholz transportieren, wo der Biathlon-Weltcup ein letztes Mal Station macht, ehe es anschließend zur Biathlon-WM nach Pokljuka geht.

Apropos WM: Im vergangenen Jahr fanden in Antholz die Weltmeisterschaften statt, die deutschen Damen zeigten dabei starke Leistungen und haben entsprechend gute Erinnerungen im Gepäck.

Vanessa Hinz wurde im Einzel überraschend Vizeweltmeisterin, mit eben jenem Wettbewerb wird der Weltcup in Südtirol eröffnet. 15 Kilometer werden gelaufen, vier Mal geht es an den Schießstand.

Die Besonderheit am Einzel ist, dass jeder Schießfehler eine Strafminute zur Konsequenz hat. Entsprechend darf man sich kaum Fehler erlauben, wenn man ganz oben auf dem Treppchen stehen will.

Dass Hinz ihren Coup von 2020 wiederholt, ist derzeit unwahrscheinlich. Die Biathletin vom Schliersee tat sich in dieser Saison bislang schwer und hat die WM-Qualifikation noch nicht in der Tasche.

Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt haben die WM-Norm, die es für ein Top-8-Ergebnis oder zwei Top-15-Resultate gibt, bereits geknackt und können in Antholz weitere Wettkampfhärte holen. Zudem ist Marion Deigentesch erstmals in dieser Saison mit dabei.

Die Favoritinnen sind im Einzel meist breiter gestreut. Selbst die dominierenden Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roeiseland, die den Gesamtweltcup anführt, können sich mit Schießfehlern schnell aus der Favoritenrolle bugsieren. Hier geht es zur Startliste

Das einzige Einzel der Saison 2020/21 im Biathlon gewann die Italienerin Dorothea Wierer vor Denise Herrmann. Schießen beide ähnlich präzise wie in Kontiolahti, könnten sie auch am Donnerstag wieder auf dem Podium landen.

