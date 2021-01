Biathlon heute im Liveticker: Gelingt bei den letzten Generalproben der entscheidende Sprung?

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Sonntag mit zwei Rennen in Antholz fortgesetzt. In Südtirol steht die Staffel der Damen und ein Massenstart der Herren an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Antholz- Die letzten beiden Wettkämpfe beim Biathlon-Weltcup in Antholz werden am Sonntag ausgetragen. Dabei wollen die deutschen Biathleten das Podest knacken. Die Damen gehen in die Staffel um 12:45 Uhr, die Herren in den Massenstart um 15:05 Uhr. chiemgau24.de ist heute ab 12:15 Uhr im Liveticker mit dabei.

Es hat am Samstag nicht sollen sein, um ein Haar wäre Franziska Preuß im Massenstart am Samstag aufs Podest gelaufen. Die derzeit beste deutsche Biathletin musste aber das Spitzentrio um die spätere Siegerin Julia Simon ziehen lassen und sich mit dem starken vierten Platz begnügen.

Biathlon heute im Liveticker: Großes Selbstvertrauen bei der deutschen Staffel

Mindestens eine Stufe weiter nach oben soll es bei der Staffel am Sonntag gehen. Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Schlussläuferin Preuß nehmen die 4x6 Kilometer in Angriff und haben großes Selbstvertrauen.

Die Staffel in Oberhof ging an die deutsche Mannschaft, die Besetzung ist identisch. Zudem waren die Leistungen in Antholz, mit Ausnahme der am Schießstand schwächelnden Herrmann, gut.

Es ist die letzte Staffel vor der Biathlon-WM in Pokljuka, es geht für die deutschen Damen auch darum, die Besetzung noch einmal zu testen.

Hauptkonkurrentinnen sind Norwegen, Schweden und Frankreich. Auch die Russinnen zeigten sich bislang in Antholz stark formverbessert. Im Nationencup liegt Schweden vorne. Hier geht es zur Startliste

Biathlon in Antholz: Vier deutsche Herren jagen das Massenstart-Podium

Auch für die Herren steht in Südtirol eine Generalprobe an. Letztmals wird im Massenstart gelaufen, bevor es dann in Slowenien um Medaillen geht.

Erik Lesser, Arnd Peiffer und Benedikt Doll sind über die Gesamtwertung qualifiziert, Roman Rees hat es über das Einzel am Freitag geschafft. Die 25 besten des Gesamtweltcups und die fünf punktbesten Athleten des aktuellen Weltcups, die in der Gesamtwertung nicht in den Top 25 liegen, qualifizieren sich für den Massenstart der besten 30.

Gelaufen werden 15 Kilometer, zeitgleich wird gestartet und vier Mal geht es an den Schießstand. Dort hat jeder Fehler eine Strafrunde von 150 Metern zur Folge.

Die Favoriten sind die üblichen Verdächtigen der Saison 2020/21. Die Norweger um Gesamtweltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Boie, die Franzosen um Quentin Fillon Maillet, aber auch Peiffer und Lesser gehören zu den Top-Anwärtern. Hier geht es zur Startliste

Das erste Rennen am Sonntag beginnt um 12:45 Uhr, der Liveticker von chiemgau24.de um 12:15 Uhr.

