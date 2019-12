Biathlon: Deutsche Herren wollen im Sprint attackieren

Im Biathlon geht der Auftakt in den Weltcup am Sonntag mit den ersten Einzelwettbewerben bei den Damen und Herren in Östersund weiter. Zwei Sprints stehen am Sonntag auf dem Programm.

Östersund - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon startete am Samstag mit zwei Staffel-Rennen, am Sonntag messen sich die Biathleten im Sprint. chiemgau24.de ist im Livetikcer ab 12:15 mit dabei.

Vor dem Rennen: Werfen wir einen Blick auf die Startliste beim ersten Einzelwettbewerb im Weltcup 2019/20 im Biathlon. Erik Lesser geht als erster Deutscher um 12:40 Uhr auf die Strecke, ihm folgen aus deutscher Sicht Johannes Kühn (12:48 Uhr), Benedikt Doll (12:51 Uhr), Simon Schempp (13:11 Uhr) und Philipp Horn um 13:17 Uhr. Arnd Peiffer ist erkrankt und muss heute passen.

Vor dem Rennen: Gestern standen die Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel in Östersund auf dem Programm. Mit wechselhaften Ergebnissen für das deutsche Team.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon am Sonntag. Heute stehen zwei Rennen auf dem Programm: Um 12:30 bestreiten die Herren den ersten Einzelwettbewerb im Biathlon der Saison 2019/20, gelaufen wird im Springt über 10 Kilometer bei zwei Schießeinheiten. Auch die Damen absolvieren heute ihren Sprint, los gehts um 15:30 Uhr.

Biathlon: Der Vorbericht zum Liveticker am Sonntag

Um 12:30 Uhr (ab 12:15 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de) gehen die Herren auf die Strecke, dann steht der Sprint von Östersund auf dem Programm. Die kürzeste Disziplin im Biathlon beinhaltet zwei Schießen und eine Laufdistanz bei den Herren von 10 Kilometern.

Auch die Damen bestreiten am Sonntag den Sprint, ab 15:30 werden zwei Schießen und eine Strecke von 7,5 Kilometern absolviert. In der kommenden Woche stehen weitere Rennen in Östersund auf dem Programm. chiemgau24.de ist bei allen Events im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Preuß und Herrmann als Hoffnungsträgerinnen

Nach der Single-Mixed-Staffel am Samstag, die das deutsche Team auf dem 2. Platz hinter Schweden beendete, und der Mixed-Staffel, bei der Deutschland den 7. Platz belegte, sind die Chancen auf gute Ergebnisse vor allen Dingen bei den Damen gegeben.

Franziska Preuß bot in der Single-Mixed-Staffel an der Seite von Erik Lesser eine starke Leistung, beim Schießen zeigte sich die 25-Jährige in guter Form. Auch Denise Herrmann wusste bei der Mixed-Staffel zu überzeugen und geht als Kandidatin auf die vorderen Plätze ins Rennen.

Biathlon: Fünf deutsche Debüts am Sonntag

Karolin Horchler hatte in der Mixed-Staffel Probleme in der Loipe und am Stehendanschlag, für Vanessa Hinz, Anna Weidel und Franziska Hildebrand ist der Sprint von Östersund der erste Saisoneinsatz.

Die deutschen Herren hatten in beiden Staffel-Rennen am Samstag Probleme am Schießstand. Erik Lesser, Simon Schempp und Benedikt Doll hatten mit dem wechselnden Wind in Östersund sichtlich zu kämpfen und müssen sich im Hinblick auf den Sprint am Sonntag merklich steigern. Arnd Peiffer muss mit Magen-Darm-Problemen passen, Philipp Horn und Johannes Kühn feiern ihren Saisoneinstand im Weltcup 2019/20 im Biathlon.

Biathlon: Die Top-Favoriten auf den Sieg

Top-Favoriten auf die vorderen Plätze sind am Sonntag Johannes Thingnes Boe aus Norwegen und Martin Fourcade aus Frankreich.

Bei den Damen gehen die starken Italienerinnen Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer als Favoritinnen an den Start.

