Biathlon der Herren: Mit der Staffel raus aus der Krise?

Biathlon: Benedikt Doll gehört in Östersund zu den besten Läufern, hatte aber große Probleme am Schießstand.

Der Weltcup der Herren im Biathlon in Östersund wird am Samstag mit der Staffel fortgesetzt. Dabei hoffen die deutschen Biathleten auf eine Leistungssteigerung.

Östersund - Der letzte Wettbewerb der Herren auf der ersten Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon wird in der Staffel ausgetragen. Die deutschen Biathleten gehen mit viel Luft nach oben in das Rennen am Samstag (ab 17:30 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de).

Die ersten Wettbewerbe der neuen Saison im Biathlon sind absolviert, die deutschen Herren blieben dabei weit hinter den Erwartungen zurück. Der sechste Platz von Johannes Kühn im Sprint am vergangenen Sonntag war das beste Resultat für die DSV-Herren, nur ein Top-Ten-Platz steht nach den ersten beiden Einzelwettbewerben im Weltcup 2019/20 zu Buche.

Am anspruchsvollen Schießstand von Östersund hatten die deutschen Biathleten dabei große Probleme, in Sprint und Einzel kam keiner der DSV-Starter fehlerfrei durch.

Biathlon: Nur zwei Deutsche in guter Laufform

Läuferisch zeigten sich Kühn und Benedikt Doll konkurrenzfähig, der Rest des deutschen Teams hat auch in der Loipe noch zu großen Rückstand auf die Weltspitze. Dennoch verzichtet Bundestrainer Mark Kirchner auf Kühn, Doll ist aber für die Staffel am Samstag (ab 17:30 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de) gesetzt. Auch Arnd Peiffer wird im Rennen über 4x7,5 Kilometer an den Start gehen.

Peiffer, der den Sprint noch aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, war im Einzel aussichtsreich unterwegs, ehe er nach dem zweiten Schießen stürzte und das Rennen beenden musste.

Neben Doll und Peiffer werden Philipp Horn und Erik Lesser für Deutschland laufen. Lesser beginnt, Horn geht als Zweiter in die Staffel, dann folgen Peiffer und Doll.

Biathlon: Frankreich als Top-Favorit auf den Staffelsieg

Fakt ist: Will das deutsche Quartett der internationalen Konkurrenz gefährlich werden, muss eine deutliche Leistungssteigerung her.

Top-Favorit auf den Sieg am Samstag ist Frankreich. Martin Fourcade, Sieger im Einzel und Führender im Gesamtweltcup, scheint zu alter Stärke gefunden zu haben, hinter Fourcade kamen am Mittwoch weitere vier Franzosen unter die besten Sieben.

Biathlon: Norwegen fordert Frankreich heraus

Neben Frankreich geht die norwegische Staffel als aussichtsreicher Kandidat ins Rennen, auch wenn Seriensieger Johannes Thingnes Boe im Einzel einen schwachen Tag hatte.

Für die Herren ist die Staffel am Samstag das letzte Rennen in Östersund, am Sonntag treten auch die Damen in der Staffel an und beschließen den ersten Standort im Weltccup 2019/20 im Biathlon.

Fortgesetzt wird der Terminkalender im Biathlon am 13.Dezember 2019. Dann stehen im österreichischen Hochfilzen sechs Wettbewerbe auf dem Programm.

