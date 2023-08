Biathlon-Idol tritt mitten in Vorbereitung zurück – zuvor fand er „die Liebe meines Lebens“

Von: Korbinian Kothny

Das polnische Biathlon-Idol Grzegorz Guzik beendet seine Profi-Karrirere. Der 32-Jährige blickt mit einem weinenden und lächelnden Auge zurück.

München – In knapp drei Monaten geht es wieder los. Am 25. November startet die Biathlon-Saison 2023/24 im schwedischen Östersund. Nach der langen Sommerpause steht damit für die Biathleten die entscheidende Vorbereitungsphase an. Höhepunkt der Saison wird die WM im tschechischen Nove Mesto.

Grzegorz Guzik Geboren: 20. August 1991 (32 Jahre alt) in Sucha Beskidzka, Polen Debüt: 14. Februar 2013 Ehefrau: Krystyna Guzik

Guzik erfolgreichster polnischer Biathlet in den vergangenen sieben Jahren

Nicht mehr mit dabei sein, wird dann Grzegorz Guzik. Der polnische Biathlet ist überraschend während der Vorbereitung auf die neue Saison zurückgetreten. Guzik war seit dem Rücktritt der polnischen Legende Tomasz Sikora der erfolgreichste Biathlet in seinem Heimatland.

In den vergangenen sieben Jahren war Guzik der einzige männliche, polnische Biathlet, der es im Weltcup in die Punkteränge schaffte. Neue Erfolge werden nicht dazu kommen.

Grzegorz Guzik beendet seine Karriere. © YUTAKA via www.imago-images.de

Guzik findet Liebe seines Lebens im Biathlon

„Es hat lange gedauert, diese Entscheidung zu akzeptieren, aber es ist Zeit, mit dem Biathlon und dem Profisport aufzuhören“, gab der 32-Jährige auf Social Media am Dienstag bekannt und bedankte sich bei Fans und Sponsoren: „Danke an alle, die immer bei mir waren und mich besser gemacht haben. Vielen Dank auch an die Firmen, die mich in guten und schlechten Jahren unterstützt haben.“

Auch wenn Guzik der Abschied vom Biathlon sichtlich schwerfällt, erinnert sich der 32-Jährige daran, dass der Sport ihm etwas ganz Besonderes gegeben hat: die Liebe. „Ich verlasse den Biathlon-Zirkus und trage nicht nur Erinnerungen, sondern auch die Liebe meines Lebens, Krystyna Pałka, die ich gerade durch Biathlon getroffen habe, davon.“

Ehefrau von Guzik holt WM-Silber in der Verfolgung 2013

Pałka, die mittlerweile den Nachnamen ihres Ehemanns angenommen hat, und Guzik sind seit 2014 verheiratet. Die heute 40-Jährige kam im Welctcup insgesamt fünfmal aufs Podest und holte 2013 bei der WM in Nove Mesto Silber in der Verfolgung.

Eine Medaille oder Podestplatzierung ist Grzegorz Guzik in seiner Karriere verwehrt geblieben. Sein persönliches Glück hat er mit der Liebe zu Pałka trotzdem gefunden. Einem ukrainischen Biathlon-Helden droht hingegen eine monatelange Zwangspause. (kk)