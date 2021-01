Biathlon im Liveticker: Kampf um die WM-Norm und das Podium in Antholz

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Freitag mit dem Einzel der Herren in Antholz fortgesetzt. Dabei ist die Ausgangslage bei den deutschen Biathleten unterschiedlich. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Antholz - Der Biathlon-Weltcup in Antholz beginnt am Freitag auch für die Herren, die als erstes Rennen ebenfalls ein Einzel bestreiten. Dabei haben drei DSV-Starter Podest-Chancen und drei kämpfen um die WM-Norm. Um 14:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist ab 13:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die Generalprobe für die Biathlon-WM in Pokljuka beginnt für die Herren mit einem Einzel in Antholz. 20 Kilometer werden gelaufen, vier Mal geht es an den Schießstand.

Da dort jeder Schießfehler eine Strafminute zur Folge hat, liegt der Fokus wie bei den Damen am Donnerstag zunächst auf einer stabilen Leistung beim Schießen.

Biathlon: Die besten Bilder zum Weltcup in Antholz 450-300-max.jpg © DSV 228983319.jpg © Martin Schutt 228973461.jpg © Martin Schutt

Biathlon im Liveticker: Sechs Starter, unterschiedliche Ausgangslage

Sechs deutsche Athleten nehmen das Einzel in Antholz in Angriff, die Voraussetzungen sind dabei unterschiedlicher Natur. Für Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Erik Lesser geht es um einen Spitzenplatz, alle drei haben die WM-Norm des Deutschen Skiverbandes bereits in der Tasche und in der Saison 2020/21 schon gezeigt, dass sie in der Weltspitze mitlaufen können.

Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Horn hingegen konnten im Laufe der Weltcup-Saison noch kein Top-Resultat erzielen und müssen sich in Südtirol für die WM empfehlen, im besten Fall sogar qualifizieren.

Biathlon in Antholz: Alle Termine und Ergebnisse im Überblick

Biathlon in Antholz: So sehen Sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Die interne Norm des Deutschen Skiverbandes für die Teilnahme an der Biathlon-WM in Pokljuka gibt ein Ergebnis unter den besten Acht oder zwei unter den Top 15 vor.

Sollten Horn, Kühn und Rees diese Norm nicht erreichen, wird das deutsche Team aber nicht nur mit Peiffer, Lesser und Doll nach Pokljuka reisen. Sechs Athleten sind startberechtigt, entsprechend gilt es für Horn, Kühn und Rees einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Auch der vierte Platz in der Staffel ist noch vakant, am Samstag steht die letzte Staffel vor der WM an. Zudem wird noch im Massenstart gelaufen. Der Fokus liegt aber zunächst auf dem Einzel, bei dem die Favoritenrolle schwer zu definieren ist.

Das Einzel der Damen hat einmal mehr gezeigt, dass Einzel-Wettbewerbe ihre eigenen Gesetze haben. Starke Schützen sind den läuferisch guten Athleten oft voraus.

Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Dennoch führt an den Norwegern um Gesamtweltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Boe und Shootingstar Sturla Holm Laegreid kein Weg vorbei. Hier geht es zur kompletten Startliste.

Um 14:15 Uhr geht das Rennen los, chiemgau24.de ist wie bei allen Biathlon-Events im Liveticker mit dabei. Biathlon: Alle Infos zum Weltcup in Antholz 2021

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf