Biathlon im Liveticker: Spannung vor dem Weltcup-Auftakt in Oberhof

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Freitag mit den Sprints der Damen und Herren in Oberhof fortgesetzt. Dabei will das deutsche Team gut ins Kalenderjahr starten. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Der Weltcup 2020/21 im Biathlon geht ins neue Jahr, dabei stehen gleich zwei Weltcups in Deutschland auf dem Programm. Das erste Wochenende in Oberhof beginnt mit zwei Sprintrennen. Die Damen starten um 11:30 Uhr, die Herren um 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist ab 11:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die Weihnachtspause ist beendet, der Biathlon nimmt im zweiten Trimester der Saison 2020/21 so richtig Fahrt auf. Im Fokus dabei stehen dann auch die deutschen Biathleten, die gleich zwei Heim-Weltcups in Serie bestreiten.

Biathlon im Liveticker: Sechs deutsche Damen gehen in den Sprint

Das erste Weltcup-Wochenende in Oberhof beginnt mit einem Sprint der Damen. 7,5 Kilometer muss jede Athletin dabei zurücklegen, zwei Mal wird geschossen. Jeder Schießfehler hat eine Strafrunde von 150 Metern Länge zur Konsequenz, gestartet wird individuell.

Für das deutsche Team geht die identische Besetzung wie in Hochfilzen an den Start. Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Anna Weidel, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt nehmen den Sprint in Angriff und wollen sich für den Verfolger am Samstag qualifizieren. Dazu benötigt es einen Platz unter den besten 60.

Die Ansprüche in der deutschen Mannschaft sind selbstverständlich höher. Franziska Preuß ist eine der stabilsten Athletinnen der Saison und geht als Sechste im Gesamtweltcup in die Rennen von Oberhof. Denise Herrmann tankte in Hochfilzen mit dem fünften Platz im Massenstart Selbstvertrauen und will in Oberhof das Formhoch bestätigen.

An Favoritinnen auf den Sieg mangelt es in der Rennsteigarena nicht. Allen voran die Skandinavierinnen gehen mit geballter Kraft in den ersten Weltcup des Jahres. Ob Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff oder die Öberg-Schwestern Hanna und Elvira - Es wird ein spannendes Rennen erwartet.

Biathlon: Arnd Peiffer geht mit viel Selbstvertrauen an den Start

Bei den Herren geht Gesamtweltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Boe als Favorit in den Sprint, aus dem eigenen Team hat der Norweger aber schlagkräftige Konkurrenz erhalten. Sturla Holm Laegreid ist die Entdeckung der neuen Saison und ist ein er der Top-Anwärter auf die vorderen Plätze.

Das gilt auch für Arnd Peiffer, der das letzte Rennen im Kalenderjahr 2020 gewann und mit entsprechend viel Selbstvertrauen anreist.

Das deutsche Team wird im Vergleich zu Hochfilzen in veränderter Form auftreten. Peiffer, Erik Lesser, Philipp Horn und Benedikt Doll sind weiter Teil der DSV-Mannschaft, Lucas Fratzscher und Simon Schempp hingegen sind neu dabei.

Fratzscher und Schempp ersetzen die formschwachen Roman Rees und Johannes Kühn, vor allen Dingen Schempp steht dabei im Fokus. Es ist der erste Weltcup-Auftritt des Ex-Weltmeisters in der Saison 2020/21, der seit vielen Jahren nach seiner Topform sucht.

Biathlon: Bestätigt Schempp den guten Eindruck aus Ruhpolding?

Gute Ansätze zeigte der 32-Jährige bei der World Team Challenge in Ruhpolding, wo er mit seiner Lebensgefährtin Preuß den zweiten Platz belegte.

Biathlon in Oberhof: So sehen Sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Diesen Schwung will er mit auf die 10 Kilometer lange Strecke nehmen, auch die Herren müssen zwei Mal an den Schießstand. Die Strecke wird in veränderter Form daherkommen. Für die WM 2023, die in Oberhof stattfindet, wird die Arena Schritt für Schritt umgebaut.

Zunächst liegt der Fokus aber auf dem ersten Weltcup, der am Freitag um 11:30 Uhr beginnt.

