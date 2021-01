Biathlon im Liveticker: Gelingt die deutsche Aufholjagd in Oberhof?

Biathlon in Oberhof: Franziska Preuß (vorne) und Denise Herrmann müssen einen großen Rückstand aufholen.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Samstag mit zwei Verfolgungsrennen in Oberhof fortgesetzt. Dabei haben die deutschen Biathleten eine schlechte Ausgangsposition. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Weiter geht es mit dem Biathlon-Weltcup in Oberhof. In Thüringen stehen am Samstag zwei Verfolgungsrennen auf dem Programm, bei denen die deutschen Biathleten einen großen Rückstand aufholen wollen. Die Damen starten um 12:45 Uhr, die Herren um 14:45 Uhr. chiemgau24.de ist ab 12:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Den Auftakt ins neue Biathlon-Jahr haben sich die deutschen Athleten sicher anders vorgestellt. Bei den Sprints im heimischen Oberhof verpassten zunächst die Damen und anschließend auch die Herren die Top-Ten.

Biathlon in Oberhof im Liveticker: Preuß und Herrmann haben das Podest noch im Blickfeld

Die Problematik besteht in erster Linie darin, dass die Ergebnisse des Sprints die Ausgangsbasis für die Verfolgungsrennen am Samstag sind, bei denen die deutschen Biathleten gehörige Rückstände aufholen müssen.

Franziska Preuß und Denise Herrmann, die beiden Hoffnungsträgerinnen bei den deutschen Damen, kassierten im Sprint vom Freitag einen Rückstand von 1:13 Minuten auf die norwegische Siegerin Tiril Eckhoff, auf die Podestplätze beträgt die Differenz hingegen nur 30 Sekunden.

Um das Stockerl in Oberhof zu erklimmen, müssen Preuß und Herrmann auf der zehn Kilometer langen Strecke mit der starken Konkurrenz mithalten und bei vier Schießeinheiten möglichst wenige Fehler schießen.

Biathlon in Oberhof: So sehen Sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon in Oberhof: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Thüringen

Für Vanessa Hinz, Janina Hettich und Anna Weidel sind die Rückstände nach ganz vorne wohl zu groß. Gegen eine Podest-Überraschung spricht auch die läuferische Verfassung der drei deutschen Athletinnen. Maren Hammerschmidt verpasste sogar den Verfolger der besten 60 und wird am Samstag nicht an den Start gehen. Hier geht es zur Startliste.

Neben Eckhoff, die als Führende ins Rennen geht, sind die Schwedin Hanna Öberg und Lisa-Theresa Hauser aus Österreich in der besten Ausgangsposition. Direkt dahinter lauert die Gesamtweltcup-Führende Marte Olsbu Roeiseland als eine der Top-Favoritin für das Rennen.

Ähnlich wie bei den Damen gestaltet sich auch bei den deutschen Herren die Ausgangslage vor dem Verfolger am Samstag. Benedikt Doll liegt 1:12 hinter dem Norweger Johannes Thingnes Boe, der den Sprint am Freitag gewann und als großer Favorit ins Rennen geht. Hier geht es zur Startliste

Norwegen demonstrierte im ersten Wettkampf in Thüringen seine Vormachtstellung im Herren-Biathlon der Saison 2019/20, vier Norweger landeten unter den besten Fünf. Auch im Gesamtweltcup dominieren die Skandinavier.

Biathlon im Liveticker: Fünf deutsche Herren starten in Oberhof

Neben Doll sind vier weitere deutsche Herren am Start. Erik Lesser und Philipp Horn müssen gut 90 Sekunden aufholen, bei Arnd Peiffer sind es sogar mehr als zwei Minuten Rückstand. Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Simon Schempp qualifizierte sich als 58. gerade so für den Verfolger, ist aber schon 2:40 Minuten zurück. Lucas Fratzscher verpasste die Qualifikation als 61. knapp.

Gelaufen wird bei den Herren über 12,5 Kilometer, auch hier geht es vier Mal an den Schießstand. Jeder Fehler dort wird mit einer Strafrunde über 150 Meter sanktioniert. Biathlon: Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Um 12:45 Uhr beginnt das erste Rennen, chiemgau24.de ist ab 12:00 Uhr im Liveticker dabei.

