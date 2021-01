Biathlon im Liveticker: Zwei Generalproben mit ähnlichen Voraussetzungen

Biathlon: Franziska Preuß muss am Schießstand konstanter werden, wenn sie aufs Podest will.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Samstag mit zwei Rennen in Antholz fortgesetzt. Die Damen laufen im Massenstart und die Herren in der Staffel. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Antholz - Der dritte Wettkampftag beim Biathlon-Weltcup in Antholz bietet gleich zwei Generalproben für die Biathlon-WM in Pokljuka. Um 13:10 Uhr bestreiten die Damen den Massenstart, die Herren um 15:05 Uhr die Staffel. chiemgau24.de ist ab 12:40 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die Voraussetzungen für den letzten Damen-Massenstart vor der Biathlon-WM in Pokljuka sind aus deutscher Sicht mit einigen Fragezeichen versehen. Die Leistungen der deutschen Damen sind weiter schwankend, von Konstanz ist vor dem Saison-Highlight keine Spur.

Biathlon im Liveticker: Stabilisieren sich Preuß und Herrmann am Schießstand?

Denise Herrmann und Franziska Preuß sind läuferisch weiter stark, haben aber regelmäßig Probleme am Schießstand. Vanessa Hinz hat sich merklich verbessert, von ihrer Leistungsfähigkeit der letzten Jahre ist sie aber noch ein gutes Stück entfernt.

Marion Deigentesch ging am Donnerstag im Einzel erstmals in der Saison 2020/21 an den Start und schaffte prompt die Qualifikation für den Massenstart. Ob sie dieses Niveau halten kann, bleibt abzuwarten.

Und dann ist da noch Janina Hettich, die mit dem fünften Platz im Einzel ihr bestes Karriereergebnis erzielte und sich in ihrer ersten vollen Weltcupsaison im deutschen Team fest etabliert hat.

Maren Hammerschmidt hat die Qualifikation für den Massenstart verpasst. Die besten 25 des Gesamtweltcups und die fünf besten Damen des aktuellen Weltcups sind im Massenstart dabei. Gelaufen werden 12,5 Kilometer, vier Mal wird geschossen.

Die Favoritinnen auf den Sieg sind auch die Spitzenreiterinnen im Gesamtweltcup. Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Hanna Öberg und Dorothea Wierer sind da zu nennen. Aber auch Preuß, Herrmann und Hettich haben an einem guten Tag Podest-Optionen. Hier geht es zur Startliste

Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Biathlon in Antholz: So geht die deutsche Staffel ins Rennen

Kandidat auf einen Treppchenplatz ist auch die Staffel der deutschen Herren. Um 15:05 Uhr gehen Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll auf die 4x7,5 Kilometer lange Strecke in Antholz.

In zwei der drei Staffel der Saison 2020/21 lief das DSV-Quartett aufs Podest, das ist auch in Antholz das Ziel. Philipp Horn, der in der Staffel in Oberhof drei Strafrunden schoss, wird in Südtirol nicht berücksichtigt. Rees überzeugte im Einzel und erhält die Chance sich in der letzten Staffel vor der WM zu beweisen.

Biathlon in Antholz: Alle Termine und Ergebnisse im Überblick

Biathlon in Antholz: So sehen Sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Norwegen. Angeführt von Gesamtweltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Boe ist der zweie Sieg der Saison das Ziel. Aber auch Frankreich, Schweden und Deutschland haben realistische Siegchancen. Hier geht es zur Startliste

Am Sonntag dreht sich das Programm um. Dann laufen die Herren im Massenstart und die Damen in der Staffel. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei. Biathlon: Alle Infos zum Weltcup in Antholz 2021

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf