Biathlon in Oberhof - Ersatz für Ruhpolding: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2021

Biathlon: Franziska Preuß muss auf den Heim-Weltcup in Ruhpolding verzichten. Stattdessen findet der Weltcup in Oberhof statt.

Der Biathlon macht im Weltcup 2020/21 zum zweiten Mal Station in Oberhof. Beim Ersatz-Weltcup für Ruhpolding stehen sechs Wettbewerbe auf dem Programm.

Oberhof - Die sechste Station im Weltcup 2020/21 im Biathlon ist wieder Oberhof. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der für Ruhpolding geplante Weltcup in Thüringen ausgetragen. Ruhpolding gehört in dieser Saison nicht zum Weltcup-Kalender 2020/21.

Die Saison 2020/21 im Biathlon geht von November 2020 bis März 2021. Der Weltcup-Kalender im Biathlon beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel. Dies wurde von der Internationalen Biathlon Union (IBU) vor der Saison festgelegt.

In der Arena am Rennsteig in Oberhof stehen zwischen dem 13. und 17. Januar 2021 insgesamt sechs Wettbewerbe auf dem Programm. Bereits der erste deutsche Weltcup fand in Oberhof statt. Nach dem Weltcup in Oberhof geht es im italienischen Antholz weiter.

Anschließend findet die Biathlon-WM in Pokljuka statt.

Biathlon in Oberhof: Alle Termine und Ergebnisse zum zweiten Weltcup 2021

13.01.2021 (Mittwoch 14:30 Uhr) - Sprint der Männer 10 Kilometer - Sieger:

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

