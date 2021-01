Biathlon in Oberhof heute im Liveticker: Ziehen die deutschen Damen beim Heim-Weltcup nach?

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Donnerstag mit dem Sprint der Damen in Oberhof fortgesetzt. Dabei wollen auch die deutschen Damen zurück in die Erfolgsspur. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Der Weltcup 2020/21 im Biathlon macht erneut in Thüringen Station, beim zweiten Weltcup in Oberhof greifen am Donnerstag auch die Damen ein. Im Sprint wollen es die deutschen Biathletinnen ihren männlichen Kollegen gleichtun. Um 14:30 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist heute ab 14:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Nach der enttäuschenden ersten Woche im Biathlon-Weltcup von Oberhof wollen die deutschen Damen beim zweiten Weltcup in Thüringen endlich wieder zurück in die Erfolgsspur. Die erste Chance bietet sich dabei am Donnerstag, wenn im Sprint 7,5 Kilometer gelaufen werden und es zwei Mal an den Schießstand geht.

Biathlon heute im Liveticker: Deutsche Herren als Vorbild für die Damen

In der ersten Woche blieben vor allen Dingen Denise Herrmann und Franziska Preuß hinter den Erwartungen zurück. Beide verpassten in zwei Einzelwettbewerben die besten Zehn, auch in den Mixed-Staffeln hatten die deutschen Damen Probleme.

Wie schnelllebig der Biathlon-Sport aber sein kann, zeigten am Mittwoch die deutschen Herren. Nach einer schwachen ersten Woche in Oberhof kamen drei DSV-Starter unter die besten Elf, Arnd Peiffer lief dabei sogar aufs Podest.

Das sollte den deutschen Damen Mut machen. Neben Herrmann und Preuß sind am Donnerstag Maren Hammerschmidt, Janina Hettich, Vanessa Hinz und Anna Weidel am Start. Vor allen Dingen Hinz und Weidel warten noch auf ein Top-Resultat in der Saison 2020/21 im Biathlon.

Aufgrund ihrer läuferischen Stärken zählen aber nur Herrmann und Preuß zu den Anwärterinnen aufs Podest. Die internationale Konkurrenz ist groß und wird wie bei den Herren von Norwegen angeführt.

Biathlon in Oberhof: Eckhoff und Roeiseland in der Favoritenrolle

Tirili Eckhoff gewann beide bisherigen Einzelrennen in Oberhof, läuferisch ist sie derzeit in bestechender Form und auch am Schießstand bleibt sie meist stabil. Im Gesamtweltcup führt Marte Olsbu Roeiseland, die ebenfalls mit großen Ambitionen am Start ist. In der Single-Mixed-Staffel allerdings patzte Eckhoff, auch sie ist nicht unschlagbar.

Im ersten Sprint von Oberhof setzte sich Eckhoff vor der Schwedin Hanna Öberg und Lisa Theresa Hauser aus Österreich durch. Öberg und Hauser sind auch am Donnerstag heiße Anwärterinnen aufs Podest.

