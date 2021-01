Biathlon in Oberhof heute im Liveticker: Kehrt das Selbstvertrauen beim zweiten Heimweltcup zurück?

Biathlon in Oberhof: Arnd Peiffer erlebte beim ersten Weltcup in Thüringen ein Wechselbad der Gefühle.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Mittwoch mit einem Sprint der Herren in Oberhof fortgesetzt. Dabei brauchen die deutschen Biathleten dringend ein Erfolgserlebnis. chiemgau24.de ist heute im Liveticker dabei.

Oberhof - Nach einer kurzen Pause von zwei Tagen wird der Weltcup 2020/21 im Biathlon fortgesetzt. Wieder ist Oberhof der Austragungsort, wieder geht es im Sprint zur Sache. Den Anfang machen die Herren am Mittwoch um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist heute ab 14:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Dabei wollen die deutschen Herren ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen. Der erste Biathlon-Weltcup in Oberhof lief für die deutsche Mannschaft nicht zufriedenstellend, nach sechs Wettbewerben blieben die DSV-Athleten ohne Podestplatz.

Biathlon in Oberhof heute im Liveticker: Oberhof ersetzt Ruhpolding

Es war die bislang schwächste Ausbeute in der Biathlon-Saison 2020/21. In Oberhof soll das Blatt gewendet werden. Der Sprint über 10 Kilometer bildet den Auftakt zu einer langen Weltcup-Woche, in der sechs Wettbewerbe an fünf Tagen gelaufen werden.

Ursprünglich wäre der Biathlon-Tross nach Ruhpolding übergesiedelt, aufgrund der Corona-Pandemie findet aber auch der zweite Weltcup auf deutschem Boden in Oberhof statt.

Biathlon in Oberhof im Liveticker: Zwei Änderungen im deutschen Team

Die deutschen Herren gehen in veränderter Besetzung in die zweite Oberhof-Woche. Roman Rees und Johannes Kühn kehren ins deutsche Team zurück, Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser und Philipp Horn bleiben Teil der Mannschaft.

Lucas Fratzscher und Simon Schempp konnten ihre Chance nicht nutzen und wurden von Bundestrainer Mark Kirchner gestrichen.

Biathlon: Hier gibt es alle Termine zum zweiten Weltcup in Oberhof

Biathlon: So sehen Sie den zweiten Weltcup in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker

Auf einer sehr sulzigen und schwer zu laufenden Strecke hatten die deutschen Herren am vergangenen Freitag beim ersten Sprint in Oberhof große Probleme. Benedikt Doll belegte als bester DSV-Starter den 15. Platz.

Arnd Peiffer, einziger deutscher Sieger der laufenden Saison, erwischte am Schießstand einen rabenschwarzen Tag und wurde nur 47. Einen Tag später glänzte der 33-Jährige im Verfolger, um dann am Sonntag erneut am Schießstand zu patzen.

Peiffer steht sinnbildlich für die Instabilität in der deutschen Mannschaft, der an einem guten Tag alles zuzutrauen ist. An einem schlechten Tag hingegen ist man gegen die starke internationale Konkurrenz jedoch chancenlos.

An der Spitze des internationalen Feldes steht die norwegische Mannschaft, die den Weltcup dominiert und am ersten Oberhof-Wochenende mit Johannes Thingnes Boe, der im Gesamtweltcup führt, und Sturla Holm Laegreid die beiden prägenden Akteure stellte.

Biathlon: Hier geht es zur Gesamtwertung bei den Damen

Biathlon in Oberhof: Zahlreiche Anwärter aufs Podest

Mit Johannes Dale und Tarjei Boe haben die Skandinavier weitere heiße Eisen im Feuer. Dahinter gibt es zahlreiche weitere Podestanwärter, wie beispielsweise die Franzosen um Quentin Fillon Maillet, die Schweden um Sebastian Samuelsson oder den Italiener Lukas Hofer. Hier geht es zur Startliste

Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Gelaufen werden zehn Kilometer, zwei Mal wird geschossen. Jeder Schießfehler hat eine Strafrunde von 150 Metern zur Folge. Die Athleten starten individuell im 30-Sekunden-Takt.

Um 14:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei. Einen Tag später laufen die Damen ihren Sprint über 7,5 Kilometer. Hier gibt es alle Informationen zum zweiten Weltcup in Oberhof

