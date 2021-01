Biathlon in Oberhof heute im Liveticker: Mit vielen Fragezeichen in die Staffel beim Heim-Weltcup

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Samstag mit der Staffel der Damen in Oberhof fortgesetzt. Dabei wollen die deutschen Biathletinnen aufs Podest, werfen aber Fragen auf. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Der vorletzte Tag des Biathlon-Weltcups in Oberhof steht an, die Damen bestreiten die dritte Staffel der Biathlon-Saison 2020/21. Die deutsche Mannschaft hat dabei Podestchancen, muss sich aber im Vergleich zu den Leistungen in den Einzelwettbewerben deutlich steigern. Um 14:45 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Auf dem Papier gehört die deutsche Mannschaft in der Staffel von Oberhof zu den Podest-Kandidaten. Zwei Damen-Staffeln hat es im Biathlon-Weltcup 2020/21 bereits gegeben, dabei liefen die deutschen Biathletinnen in Kontiolahti aufs Podest und wurden in Hochfilzen Vierte.

Biathlon heute im Liveticker: So geht Deutschland in die Staffel

Beim Heim-Weltcup in Oberhof nehmen Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß die 4x6 Kilometer lange Strecke in Angriff, jede Athletin muss zwei Mal an den Schießstand.

Will das deutsche Quartett an die Staffel-Leistungen der bisherigen Saison anknüpfen, müssen in allen Bereichen Steigerungen her. Hinz und Hettich präsentierten sich in Oberhof stabil am Schießstand, haben in der Loipe aber Nachholbedarf.

Denise Herrmann und Franziska Preuß hingegen gehören zu den schnellsten Läuferinnen des Feldes, haben aber im Laufe der vergangenen Wochen zu viele Fehler geschossen.

Auch wenn im Sprint am Donnerstag ein erster Aufwärtstrend erkennbar war, mangelt es dieser Tage an Selbstvertrauen. Die Staffel ist eine große Chance für die deutschen Damen, zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Die Konkurrenz kann sich aber sehen lassen. Norwegen geht als großer Favorit ins Rennen. Mit Tiril Eckhoff und Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Marte Olsbu Roeiseland schicken die Skandinavierinnen die zwei dominierenden Athleten der Weltcups in Oberhof ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

In der Nationenwertung liegen die Schwedinnen an der Spitze, auch sie gehen als Favoritinnen ins Rennen. Und dann sind da noch die Französinnen, die sich in Thüringen in geschlossen guter Form zeigten.

Biathlon in Oberhof: Schieß-Drama um Horn, deutsche Staffel bricht völlig ein

Nach der Staffel werden am Sonntag die letzten Rennen in Oberhof gelaufen, dann stehen zwei Massenstarts an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei. Hier gibt es alle Informationen zum zweiten Weltcup in Oberhof

