Biathlon in Oberhof heute im Liveticker: Mit geballtem Selbstbewusstsein in die Staffel-Jagd

Biathlon in Oberhof: Benedikt Doll (links) und Arnd Peiffer - hier bei der WM 2020 in Antholz - sind Teil der deutschen Staffel in Oberhof.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Freitag mit der Staffel der Herren in Oberhof fortgesetzt. Dabei gehen die deutschen Biathleten mit guten Voraussetzungen an den Start. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Der Weltcup 2020/21 im Biathlon sieht insgesamt sechs Staffeln bei den Herren vor, zwei wurden bereits absolviert. In Oberhof steht am Freitag die dritte Staffel der Biathlon-Saison an, dabei haben die deutschen Herren gute Chancen aufs Podest. Um 14:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute ab 14:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Noch vor einer Woche hätten die deutschen Biathleten skeptisch auf die dritte Staffel der Biathlon-Saison 2020/21 geblickt. Nach dem starken Sprint am Mittwoch in Oberhof ist das Selbstvertrauen aber zurück, Deutschland geht als heißer Podestanwärter ins Rennen.

Biathlon in Oberhof heute Liveticker: So geht Deutschland in die Staffel

Das deutsche Quartett besteht aus Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Horn. Lesser, Peiffer und Doll zeigten am Mittwoch einen sehr starken Sprint und sind im Rennen über 4x7,5 Kilometer bei je zwei Schießeinheiten die großen Hoffnungsträger der DSV-Staffel.

Startläufer Lesser wurde Vierter und verpasste das Podest nur um drei Sekunden. Peiffer landete auf dem dritten Platz und schoss wie sein Zimmerkollege Lesser fehlerfrei. Benedikt Doll, der als Zweiter auf die Strecke gehen wird, überzeugte mit nur einem Schießfehler und dem elften Platz.

Ein Fragezeichen steht jedoch hinter Schlussläufer Philipp Horn, der in der Saison 2020/21 noch nach seiner Bestform sucht und am Mittwoch mit drei Fehlern nur den 50. Platz belegte. Die Staffel ist aber ein anderer Wettbewerb, nicht selten konnte sich der Thüringer im Team steigern.

Biathlon am Donnerstag: Preuß zeigt starkes Rennen, Eckhoff nicht zu schlagen

Um in der Arena am Rennsteig in Oberhof aufs Podest zu laufen, braucht es vom gesamten Team eine geschlossene Leistung. Denn die Konkurrenz ist groß.

Allen voran die Norweger dominierten die vergangenen Weltcups im Biathlon und sind die großen Favoriten. Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Boe und Johannes Thingnes Boe nehmen die Staffel in Angriff.

Geschlagen wurden die Skandinavier, die in der Nationenwertung führen, im ersten Staffel-Rennen der Saison von den Schweden, die als Mitfavorit an den Start gehen.

Biathlon in Oberhof: Zahlreiche Anwärter aufs Podium

Auch mit der französischen Mannschaft ist in Staffeln immer zu rechnen, zudem kommen weitere Teams wie Russland oder Italien. Bei den bisherigen Staffeln belegte die deutsche Mannschaft jeweils den dritten Platz, das ist auch das Minimalziel für den Freitag. Hier geht es zur Startliste

Um 14:30 Uhr beginnt das Rennen, einen Tag später bestreiten die Damen ihre Staffel. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei. Hier gibt es alle Informationen zum zweiten Weltcup in Oberhof

Quelle: chiemgau24.de

truf