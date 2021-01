Biathlon in Oberhof im Liveticker: Gelingt ein guter Abschluss der Heim-Weltcups?

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Sonntag mit zwei Massenstarts in Oberhof fortgesetzt. Es sind die letzten Rennen in Thüringen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Ein letztes Mal macht der Biathlon-Weltcup in der Saison 2020/21 Station in Deutschland, in Oberhof stehen zum Abschluss zweier Weltcups noch zwei Massenstarts an - mit guten Chancen für die deutsche Mannschaft. Um 12:30 Uhr starten die Herren, die Damen beginnen um 15:00 Uhr. chiemgau24.de ist ab 12:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Zehn Rennen wurden beim Biathlon-Weltcup bereits absolviert, am Sonntag kommt es in der Arena am Rennsteig zum großen Finale. Zwei Massenstart-Rennen beschließen spannende Biathlon-Tage in Thüringen.

Biathlon in Oberhof im Liveticker: Peiffer erlebt persönliche Premiere

Den Anfang machen die Herren. Die 25 besten Athleten des Gesamtweltcups und die fünf besten Biathleten, die nicht unter den Top 25 im Gesamtweltcup sind, machen sich ab 12:30 Uhr auf die 15 Kilometer lange Strecke. Vier Mal geht es an den Schießstand, wo jeder Fehlschuss eine Strafrunde von 150 Metern zur Folge hat.

Den bisher einzigen Massenstart der Saison gewann Arnd Peiffer, der Deutsche geht erstmals in seiner Karriere als Wertungsführender in einen Wettbewerb. Dass der 33-Jährige auch am Sonntag gute Chancen auf eine Top-Platzierung hat, demonstrierte er in den vergangenen zwei Rennen eindrucksvoll.

Im Sprint am Mittwoch wurde Peiffer Dritter, in der Staffel am Freitag zeigte er eine stabile Leistung. Das trifft auch auf Erik Lesser und Benedikt Doll zu, die das deutsche Starterfeld im Massenstart komplettieren. Philipp Horn, Erik Lesser und Roman Rees konnten sich nicht für das Rennen qualifizieren.

Sechs der 30 Starter kommen aus Norwegen, den Skandinaviern gebührt einmal mehr die Favoritenrolle. Dies gilt auch bei den Damen, die um 15:00 Uhr den Weltcup in Oberhof beschließen.

Biathlon: Hier gibt es alle Termine zum zweiten Weltcup in Oberhof

Biathlon: So sehen Sie den zweiten Weltcup in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker

Vier deutsche Damen machen sich dann auf die Strecke über 12,5 Kilometer, es geht ebenfalls vier Mal an den Schießstand. Franziska Preuß, Denise Herrmann und Janina Hettich qualifizierten sich über den Gesamtweltcup, Maren Hammerschmidt über den Sprint am Donnerstag.

Das Selbstvertrauen bei den deutschen Damen könnte nach dem sensationellen Staffelsieg am Samstag kaum größer sein. Herrmann, Preuß und Hettich waren Teil des deutschen Quartetts, das vor Belarus und Schweden gewann.

Biathlon: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Tiril Eckhoff geht als klare Favoritin ins Rennen, sie gewann bislang alle Einzelrennen in Oberhof. Die Konkurrenz sitzt ihr aber im Nacken, so auch die Gesamtweltcup-Führende der Saison 2020/21 Marte Olsbu Roeiseland.

Nach den Rennen in Oberhof siedelt der Biathlon-Tross nach Antholz über, wo ab 21. Januar die Generalprobe für die Biathlon-WM ansteht. Hier gibt es alle Informationen zum zweiten Weltcup in Oberhof

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf