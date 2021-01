Biathlon im Liveticker: Gibt es das erste deutsche Podest beim Weltcup in Oberhof?

Biathlon in Oberhof: Vanessa Hinz ist die deutsche Startläuferin in der Mixed Staffel.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Sonntag mit zwei Mixed-Wettbewerben in Oberhof fortgesetzt. Dann will das deutsche Team endlich den ersten Podestplatz einfahren. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Der erste von zwei Biathlon-Weltcups in Oberhof wird am Sonntag abgeschlossen. Zum ersten Mal in dieser Saison werden dabei Mixed-Wettbewerbe gelaufen. Die Mixed-Staffel beginnt um 11:30 Uhr, die Single-Mixed-Staffel um 14:40 Uhr. chiemgau24.de ist ab 11:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Über die Favoritenrollen bei den abschließenden zwei Wettbewerben des ersten Biathlon-Weltcups in Oberhof muss nicht lange diskutiert werden. Norwegen gewann in Thüringen vier von vier Wettbewerben und geht am Sonntag mit dem entsprechenden Selbstvertrauen in die Mixed-Wettbewerbe.

Biathlon in Oberhof im Liveticker: Norwegen mit starker Besetzung

Für die ersten gemischten Rennen der Saison tritt das norwegische Team mit dem Sieger der Verfolgung Sturla Holm Laegreid und der Gesamtweltcup-Führenden Marte Olsbu Roeiseland an. Gesamtweltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Boe läuft mit der überragenden Tiril Eckhoff, die beide Rennen in Oberhof gewann, in der Single-Mixed.

Für die Mixed Staffel treten aus norwegischer Sicht Ingrid Landmark Tandrevold, Roeiseland, Laegreid und Tarjei Boe an. Diese Formation gilt es zu schlagen.

Für Deutschland wollen das in der Mixed-Staffel Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Arnd Peiffer in Angriff nehmen. In der Single-Mixed treten Janina Hettich und Erik Lesser gemeinsam an.

Die Mixed-Staffel funktioniert wie eine herkömmliche Staffel. Jeder Athlet muss sechs Kilometer absolvieren, zwei Mal wird geschossen. Es gibt drei Nachlader pro Schießeinheit, jede Scheibe die nach maximal acht Schüssen stehen bleibt, hat eine Strafrunde von 150 Metern zur Konsequenz. Es ist die erste Mixed-Staffel der Saison 2020/21.

Biathlon: Was ist die Single-Mixed-Staffel im Biathlon?

Die Regeln für die Single-Mixed-Staffel sind etwas komplexer. Zwei Mannschaftsmitglieder einer Nation treten an. Je ein Mann und eine Frau sind dabei am Start. Insgesamt wird dabei eine Strecke von 13,5km zurückgelegt.

Die weibliche Teilnehmerin startet, läuft 1,5km und geht dann ins Liegendschießen. Anschließend läuft sie weitere 1,5km und übergibt direkt nach dem Stehendschießen an den männlichen Teilnehmer, der die gleiche Distanz mit gleicher Schussfolge absolviert.

Die weibliche Teilnehmerin geht wieder auf eine Strecke von 2x1,5km mit zwei Schießen, übergibt an den männlichen Teilnehmer, der 2x1,5km mit zwei Schießen absolviert und nach dem Stehendanschlag eine Schlussrunde von 1,5km läuft.

Auch in der Single-Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen, welche einzeln und manuell nachgeladen werden, zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen. Jede Scheibe, die nach acht abgegebenen Schüssen noch nicht getroffen wurde, hat eine Strafrunde von 75m zur Konsequenz. Welche Mannschaft als erstes die Ziellinie überquert, gewinnt die Staffel.

