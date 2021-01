Biathlon in Oberhof: In Thüringen wird auch in der Staffel gelaufen.

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird mit einem zweiten Weltcup in Oberhof fortgesetzt. Hier erfahren Sie, wie Sie den sechsten Weltcup der Saison live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Oberhof - Der zweite Biathlon-Weltcup im neuen Kalenderjahr findet wieder in Oberhof statt. Beim zweiten Weltcup in Thüringen stehen sechs Wettbewerbe an fünf Tagen an. Hier erfahren Sie, wo Sie den Weltcup live im TV, Liveticker und Livestream sehen können.

Da der Biathlon-Tross aufgrund der Corona-Pandemie die Reiseaktivitäten minimieren soll, finden im Weltcup der Saison 2020/21 beide deutsche Events in Oberhof statt. Bereits in der Vorwoche waren die Athleten im WM-Ort von 2023 am Start.

Biathlon am Sonntag: Deutsche Staffeln schrammen am Podest vorbei, Norwegen erstmals geschlagen

Biathlon in Oberhof: Drei Disziplinen werden gelaufen

Beim zweiten Weltcup in Oberhof stehen sechs Wettbewerbe auf dem Programm. Es wird im Sprint, im Massenstart und in der Staffel gelaufen. Alle Termine und Ergebnisse gibt es hier

Im Gesamtweltcup der Damen geht die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland als Führende in die zweite Oberhof-Woche. Im Gesamtweltcup der Herren führt Titelverteidiger Johannes Thingnes Boe.

Biathlon-Weltcup: WM in Pokljuka als Highlight, Oberhof einzige Station in Deutschland

Insgesamt besteht der Weltcup-Kalender 2020/21 im Biathlon aus 68 Terminen mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Durch die Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Highlight der Saison ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 11.02. und 21.02.2021 im slowenischen Pokljuka ausgetragen wird. Veranstalter des Weltcups ist die Internationale Biathlon Union IBU mit Sitz im österreichischen Anif.

Biathlon in Oberhof: So sehen Sie den zweiten Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

13.01.2021 (Mittwoch 14:30 Uhr) - Sprint der Männer 10 Kilometer - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Sprint der Männer 10 Kilometer - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 14.01.2021 (Donnerstag 14:30 Uhr) - Sprint der Frauen 7,5 Kilometer - Siegerin:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Sprint der Frauen 7,5 Kilometer - Siegerin: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 15.01.2021 (Freitag 14:30 Uhr) - Staffel der Männer 4x7,5 Kilometer - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Staffel der Männer 4x7,5 Kilometer - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 16.01.2021 (Samstag 14:45 Uhr) - Staffel der Frauen 4x6 Kilometer - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Staffel der Frauen 4x6 Kilometer - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 17.01.2021 (Sonntag 12:30 Uhr) - Massenstart der Männer 15 Kilometer - Sieger:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

- Massenstart der Männer 15 Kilometer - Sieger: chiemgau24.de ARD, Eurosport ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig) 17.01.2021 (Sonntag 15:00 Uhr) - Massenstart der Frauen 12,5 Kilometer - Siegerin:

.

--> Liveticker: chiemgau24.de

--> TV: ARD, Eurosport

--> Livestream: ARD Mediathek, Eurosport Player (kostenpflichtig)

.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen im Kalender für die Rennen in Oberhof kommen. Auch wechselnde Witterungsverhältnisse können Einfluss auf das Wettkampfprogramm haben.

chiemgau24.de berichtet von allen Wettbewerben der Saison 2020/21 im Biathlon. Zudem gibt es Hintergrundberichte und exklusive Interviews.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

truf