Biathlon: Showdown um die Siege in der Gesamtwertung

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Samstag mit den Verfolgern in Kontiolahti beendet. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen heute im Liveticker mit dabei.

Kontiolahti - Die letzten Rennen der Biathlon-Saison 2019/20 stehen an. Am Samstag werden im finnischen Kontiolahti die Verfolger bei den Herren und den Frauen ausgetragen. Die Mixed-Staffeln am Sonntag wurden abgesagt. Damit endet der Biathlon-Weltcup am Samstag, chiemgau24.de ist heute ab 13:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Holt sich Johannes Thingnes Boe erneut den Gesamtweltcup? Oder schlägt Martin Fourcade, der seine Karriere nach diesem Rennen beenden wird, doch noch einmal zurück? Offiziell führt der Franzose Fourcade das Gesamtklassement bei den Herren noch an. Allerdings werden zwei Resultate nach der Saison gestrichen, dadurch rutscht Boe virtuell an die Spitze der Gesamtwertung. Biathlon Ergebnisse: Die Gesamtwertung und Disziplinwertungen der Herren

Vor dem letzten Wettbewerb des Jahres hat der Norweger 19 Punkte Vorsprung auf Fourcade und steht somit kurz vor dem Gewinn seines zweiten Gesamtweltcups in Serie. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Kontiolahti 2020

Biathlon: Alle Vorteile liegen bei Boe

Denn Boe hat im Verfolgungsrennen einen entscheidenden Vorteil. Die Referenzzeit für den Verfolger sind die Ergebnisse und Rückstände des Sprints. Boe gewann den Sprint am Donnerstag souverän, geht als Führender auf die 12,5 Kilometer lange Strecke, Fourcade hat bereits einen Rückstand von 21 Sekunden. Biathlon in Kontiolahti: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

In der deutschen Mannschaft hat Benedikt Doll die besten Aussichten auf eine Top-Platzierung, 34 Sekunden ist der 29-Jährige zurück. Auch Arnd Peiffer hat mit knapp 50 Sekunden Rückstand noch Aussichten auf einen Podestplatz. Biathlon: Weltcup in Kontiolahti im TV, Livestream und Liveticker

Zudem gehen für das deutsche Team Johannes Kühn, Simon Schempp, Lucas Fratzscher und Philipp Horn an den Start. Die Startliste zum Verfolger der Herren

Biathlon: Showdown zwischen Wierer und Eckhoff

Bei den Frauen ist der Kampf um das Gelbe Trikot sogar noch spannender. Dorothea Wierer hat nach dem Sprint am Freitag nur noch acht Punkte Vorsprung auf Tiril Eckhoff, der Gesamtweltcup bei den Damen wird zum Showdown. Biathlon Ergebnisse: Die Gesamtwertung und Disziplinwertungen der Damen

Eckhoff geht knapp 50 Sekunden vor Wierer auf die zehn Kilometer lange Strecke, vier Mal wird geschossen.

Im letzten Rennen des Weltcups 2019/20 gehen aber zwei deutsche Damen vorne weg. Denise Herrmann wird nach ihrem Sprint-Sieg das Rennen eröffnen, 20 Sekunden dahinter geht Franziska Preuß ins Rennen. Die Startliste zum Verfolger der Frauen

Biathlon: Vier deutsche Damen mit dabei

Auch Karolin Horchler und Vanessa Hinz werden für das deutsche Team starten. Damit endet der Weltcup-Kalender 2019/20 vorzeitig.

chiemgau24.de ist ab 13:45 Uhr mit dabei, dann starten die Herren. Die Damen laufen um 15:45 Uhr.

