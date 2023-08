Biathlon: Krönender Abschluss in Norwegen - Sieg und zwei weitere Podestplätze

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Hanna Kebinger (links) und Anna Weidel glänzten beim Blinkfestival. © picture alliance/dpa | Christian Einecke | Ruf/chiemgau24.de

Die deutsche Mannschaft hat das Biathlon-Event „Blinkfestival“ in Norwegen eindrucksvoll beendet. In den Massenstarts gab es dreifachen Grund zur Freude.

Sandnes - Die Sommersaison im Biathlon hätte für die deutsche Mannschaft kaum erfreulicher beginnen können. Bereits am Freitag verzeichnete das deutsche Biathlon-Team zwei Podestplätze, am Samstag setzten die DSV-Athleten noch einen drauf.

Hanna Kebinger, die im Super-Sprint am Freitag auf den dritten Platz lief, setzte sich gegen die namhafte Konkurrenz durch und gewann den Massenstart am Samstag. Die 25-Jährige siegte mit 3,1 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Anna Weidel.

Biathlon: Zwei weitere DSV-Damen in den Top Ten, Preuß und Grotian scheiden aus

Kebinger schoss drei Strafrunden, Weidel musste vier Extrarunden drehen. Beim Stadtrennen in Sandnes rundeten Janina Hettich-Walz als Fünfte (Rückstand: 19,3 Sekunden) und Vanessa Voigt als Neunte (44,5 Sekunden) ein herausragendes deutsches Ergebnis ab. Dritte wurde die Französin Lou Jeanmonnot, die nur 4,2 Sekunden hinter Kebinger lag und von Weidel im Zielsprint bezwungen wurde.

Die Massenstarts wurden - im Gegensatz zum Biathlon-Weltcup - in Turnierform ausgetragen. Franziska Preuß schied im Halbfinale aus, Jungstar Selina Grotian scheiterte im Viertelfinale. Juliane Frühwirt war nicht an den Start gegangen.

Auch die deutschen Biathlon-Herren konnten ihren ersten Podestplatz beim Blinkfestival 2023 verbuchen. Im Massenstart lief Lucas Fratzscher als Dritter aufs Podium. Den Sieg sicherten sich mit Vebjoern Soerumund Einar Hedegart zwei Norweger. Neun Lokalmatadoren kamen unter die Top Ten, einzig Fratzscher konnte den Norwegern Paroli bieten.

Roman Rees, Johannes Kühn, Frederik Madersbacher und Justus Strelow waren im Halbfinale ausgeschieden. Für Benedikt Doll, Philipp Horn, Simon Kaiser und David Zobel war im Viertelfinale Schluss. Philipp Nawrath laboriert weiter an Folgen seiner in der Vorbereitung erlittenen Fußverletzung und ging nicht an den Start.

Damit endet das Blinkfestival 2023 in Norwegen. Im Sommer-Biathlon geht es am 13. August weiter, dann steht im hessischen Wiesbaden der City-Biathlon auf dem Programm.

