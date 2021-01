Biathlon in Oberhof im Live-Ticker: Deutsches Frauen-Quartett peilt nach Debakel der Herren Podest-Platz an

Biathlon in Oberhof: Franziska Preuß (vorne) und Denise Herrmann wollen in der Staffel aufs Podest.

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen will in Oberhof wieder auf das Treppchen. Ein warnendes Beispiel war die Herren-Staffel am Freitag.

Vom 8. bis zum 17. Januar macht der Biathlon-Weltcup Station in Oberhof .

Station in . Die Herren-Staffel erlebte ein wahres Drama.

erlebte ein wahres Drama. Am Samstag will es die Frauen-Staffel besser machen.

Das zweite Biathlon-Wochenende in Oberhof* geht am Samstag mit der Frauen-Staffel über 4x 6km weiter. Vanessa Hinz*, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß kämpfen um den ersten Podestplatz in diesem Jahr. Nicht dabei sein wird Maren Hammerschmidt, die bei den letzten beiden Staffel-Rennen noch mit von der Partie war.

In dieser Saison lief das Quartett des DSV* bereits einmal auf das Treppchen. Anfang Dezember erreichte es im finnischen Kontiolahti Platz drei hinter Schweden und Frankreich. Eine Woche später reichte es in Hochfilzen nur zu Platz vier hinter Norwegen, Frankreich und Schweden. Und auch diesmal gelten die Skandinavierinnen als Favoritinnen, allen voran die Norwegerinnen um Seriensiegerin Tiril Eckhoff.

Biathlon in Oberhof im Live-Ticker: Frauen-Staffel peilt Podestplatz an

Knapp einen Monat vor dem Beginn der WM in Pokljuka gilt es auch, in gute Form zu kommen. Im Sprint-Rennen am Freitag schafften mit Preuß, Hettich, Herrmann und Hammerschmidt gleich vier deutsche Athletinnen in die Top 20. Die Voraussetzungen für den Staffel-Lauf sind also gut.

Wie man es nicht machen sollte, machte die Herren-Staffel am Freitag vor. Erik Lesser, Benedikt Doll und Arnd Peiffer liefen ein formidables Rennen und schickten in Führung liegend Schlussläufer Philipp Horn in die Loipe. Doch dem Thüringer versagten beim Liegendschießen völlig die Nerven.

Biathlon in Oberhof: Philipp Horn nach Staffel-Drama völlig ratlos

Statt dem ersten deutschen Staffel-Sieg seit fast vier Jahren stand am Ende ein undankbarer fünfter Platz. „Während des Schießens habe ich absolut keine Ahnung gehabt, was ich falsch mache. Ich habe versucht, in die Mitte zu schießen, das hat nicht geklappt“, sagte Horn nach dem Rennen.

Das zweite Biathlon*-Weltcupwochenende in Oberhof wird am Sonntag mit den Massenstart-Rennen beschlossen. (mt)

Biathlon in Oberhof: Das Programm in der Übersicht