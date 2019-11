Biathlon: Wie starten die Deutschen in die Saison?

Biathlon: Erik Leser geht gemeinsam mit Franziska Preuß in der Single-Mixed-Staffel an den Start.

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon startet in Östersund in die neue Saison. Am Samstag stehen zwei Staffel-Rennen auf dem Programm.

Östersund - Mit einer Single-Mixed-Staffel und einer Mixed-Staffel startet der Weltcup 2019/20 im Biathlon am Samstag in Östersund in die neue Saison. chiemgau24.de ist ab 13 Uhr im Liveticker mit dabei.

Insgesamt sechs deutsche Athleten gehen zum Auftakt in den Weltcup im Biathlon an den Start. In der Single-Mixed-Staffel, die am Samstag ab 13:10 Uhr ausgetragen wird, sind Franziska Preuß und Erik Lesser für das deutsche Team nominiert. chiemgau24.de ist im Liveticker ab 13 Uhr live mit dabei.

Knapp eine Stunde nach dem Ende der Single-Mixed-Staffel geht die deutsche Mixed-Staffel in die Loipe. Ab 15 Uhr messen sich Karolin Horchler, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Simon Schempp mit den stärksten Staffeln der anderen Nationen.

Biathlon: Fragezeichen hinter Arnd Peiffer

Der ursprünglich für die Mixed-Staffel nominierte Arnd Peiffer muss mit einem Magen-Darm-Infekt passen. Ob der Weltmeister am Sonntag an den Start gehen kann, soll kurzfristig entschieden werden.

Die Mixed-Staffeln am Samstag gelten als erste Standortbestimmung für die neue Saison im Weltcup 2019/20, am Sonntag steigen in Östersund die ersten Einzelwettbewerbe im Terminkalender der Saison 2019/20. Um 12:30 Uhr absolvieren die Frauen den Sprint, um 15:30 Uhr sind die Herren im Sprint am Start. Dann kämpfen die deutschen Athleten und die Favoriten auf den Gesamtweltcup um die ersten Punkte für die Gesamt- und Disziplinwertungen.

Biathlon: Acht Wettbewerbe zum Start in Östersund

Insgesamt stehen in Östersund acht Wettbewerbe auf dem Programm, die im TV, Liveticker und Livestream zu sehen sind.

chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf