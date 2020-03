Biathlon: Deutsche Staffeln starten mit Podestambitionen

(von links) Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Karolin Horchler holten bei der WM die Silbermedaille in der Staffel.

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Samstag mit den Staffeln der Frauen und der Herren in Nove Mesto fortgesetzt. Beide Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Nove Mesto - Die ersten Einzelrennen beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto sind absolviert, am Samstag stehen die Staffel-Rennen auf dem Programm. Um 14:00 Uhr beginnen die Frauen, um 17:00 Uhr starten die Herren. chiemgau24.de ist heute bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Schlagen die deutschen Staffeln auch in Nove Mesto wieder zu? Bei der Biathlon-WM in Antholz holte die deutsche Damen-Staffel die Silbermedaille, das Herren-Quartett lief in Südtirol zu Bronze.

Dabei war für beide deutsche Staffeln sogar der Titel drin, am Ende hatten die Deutschen aber zu große Probleme am Schießstand und mussten bei den Damen Norwegen und bei den Herren Frankreich den Vortritt lassen. Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Rückenwind durch Herrmanns Sieg

In Nove Mesto aber sind die Bedingungen am Schießstand anders als in Antholz, entsprechend sind die Rennen bei der WM und die anstehenden Wettbewerbe im Weltcup von Nove Mesto schwer vergleichbar. Die Startliste zur Staffel der Frauen

Bei den Damen geht die WM-Staffel Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Karolin Horchler an den Start. Im Sprint am Donnerstag überzeugte vor allen Dingen Herrmann, die das Rennen souverän gewann.

Biathlon: WM-Staffel soll es richten

Aber auch Preuß, Hinz und Horchler zeigten sich konkurrenzfähig, das deutsche Team geht mit guten Aussichten auf das Podest ins Rennen über 4x6 Kilometer bei je zwei Schießeinlagen. Hauptkonkurrentinnen werden dann Norwegen, das alle Staffel-Rennen im Weltcup 2019/20 gewonnen hat, Frankreich und Schweden sein. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Nove Mesto 2020

Auch die deutschen Herren gehen mit hohen Ambitionen in ihren Wettkampf, der ab 17:00 Uhr ausgetragen, über 4x7,5 Kilometer gelaufen wird und je zwei Schießeinlagen pro Athlet vorsieht.

Biathlon: Frankreich und Norwegen in der Favoritenrolle

Bei der WM lag das deutsche Quartett lange auf Gold-Kurs, im Laufe des Weltcups lief die deutsche Staffel zwei weitere Male aufs Podest, entsprechend hoch ist der Anspruch auf eine weitere Top-Platzierung. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Nove Mesto 2020

Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp und Philipp Horn wurden nach dem Sprint am Freitag für das Rennen nominiert.

Hauptkonkurrenten der Deutschen sind die Seriensieger aus Norwegen und Frankreich, die bisher alle Staffelwettbewerbe der Saison 2019/20 gewonnen haben. Die Startliste zur Staffel der Herren

Um 14:00 Uhr starten die Frauen, um 17:00 Uhr die Herren. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

