Biathlon in Oberhof im Live-Ticker: Deutsche Biathleten mit Wut im Bauch gegen norwegische Übermacht

Nach Oberhof steht erneut Oberhof auf dem Programm. Die Biathletin kämpfen in Thüringen um Siege. Können die Deutschen dieses Mal bessere Ergebnisse erzielen?

Schon in der letzten Woche waren die Biathleten im thüringischen Oberhof zu Gast.

In fünf Tagen stehen sechs Wettbewerbe auf dem Programm.

Beim letzten Mal konnten die Norweger(innen) alle Einzelbewerbe gewinnen.

Oberhof - Der Biathlon-Zirkus ist zurück im thüringischen Oberhof und das mit einem straffen Programm: Sechs Wettkämpfe wird es an fünf Tagen geben. Für die Zuschauer an den TV-Geräten, Corona-bedingt natürlich weiterhin nicht live vor Ort. Und die meisten dürften dasselbe hoffen: Nicht wieder norwegische Meisterschaften wie vor wenigen Tagen! Ein bisschen mehr Spannung darf es dann schon sein.

Schon vom 8. bis 10. Januar machte der Biathlon-Tross Halt in Oberhof. Die nüchterne Bilanz als Nicht-Norwerger: Vier Einzelwettbewerbe, vier norwegische Siege. Tiril Eckhoff gewann bei den Damen sowohl den Sprint als auch die Verfolgung. Bei den Männern siegten Johannes Thingnes Bø (Sprint) und Sturla Holm Laegreid (Verfolgung). Die deutschen Skijäger um Olympiasieger Arnd Peiffer hatten mit dem Podest nichts zu tun. Zum ersten Mal seit 2015 kam kein Gastgeber in die Top drei.

Biathlon in Oberhof: Wer kann den Norwegern das Wasser reichen?

Jetzt haben sie also die Möglichkeit es besser zu machen. Dass die Biathleten in diesem Jahr zwei Wochen in Oberhof bleiben und nicht wie gewohnt nach Ruhpolding weiterziehen, ist der Corona-Pandemie geschuldet. Der Weltverband IBU hatte sich zu einer Doppelveranstaltung in Thüringen entschieden - ohne Zuschauer. Das bayerische Ruhpolding taucht in diesem Jahr überhaupt nicht im Biathlon-Kalender auf.

Los gehts‘ am Mittwoch, den 13. Januar. Ab 14.30 Uhr kämpfen die Männer im 10 Kilometer Sprint um den Sieg. Beim ersten Sprint in Oberhof gingen die ersten drei Plätze allesamt an Norweger. Johannes Thingnes Bø siegte vor Bruder Tarjei und Sturla Holm Laegreid. Bester Deutscher als 15. Platz war Benedikt Doll mit 1:12 Minuten Rückstand auf den Sieger. Ansonsten schaffte es kein weiterer DSV-Athlet in die Top zwanzig.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Arnd Peiffer will zweiten Weltcup-Sieg der Saison

Die Damen starten dann einen Tag später, am Donnerstag, den 14. Januar, in die nächsten Oberhof-Wettbewerbe. Der Sprint über 7,5 Kilometer startet ebenfalls um 14.30 Uhr. Beste Chancen auf eine Top-Platzierung dürfte aus deutscher Sicht Franziska Preuß haben. Die 26-Jährige liegt im Sprintweltcup auf einem ausgezeichneten vierten Rang. Mit Platz 14 beim ersten Sprint in Oberhof wird sie zudem alles andere als zufrieden gewesen sein. Gute Chancen dürfte auch Denise Herrmann haben, die nur einen Platz hinter Kollegin Preuß vor wenigen Tagen ins Ziel lief.

Danach stehen noch die Männer- und Damen-Staffel, sowie jeweils der Massenstart auf dem Programm. Im Anschluss an die Wettbewerbe in Oberhof geht es weiter ins italienische Antholz. Ab 11. Februar wird dann im slowenischen Pokljuka um WM-Medaillen gelaufen und geschossen.

Das Programm von Oberhof in der Übersicht: